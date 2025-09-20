Hasan Nasbi fue nombrado Comisionado de Pertamina

Yakarta, Viva – Ex Jefe de la Oficina de Comunicación Presidencial, Oficina de Comunicación Presidencial o PCO, Hasan Nasbi prescrito como notario PT Pertamina Persero desde el 11 de septiembre de 2025.

La determinación fue justificada directamente por la comunicación corporativa del vicepresidente de Pertamina, Fadjar Djoko Santoso.

«Sí, refiriéndose a una copia de la decisión de los accionistas de la compañía», dijo Fadjar, informó desde Antara, el sábado 20 de septiembre de 2025.

En una copia de la decisión de los accionistas de la Compañía, dijo Fadjar, Hasan Nasbi, fue designado como Comisionado de Pt Pertamina (Persero) al 11 de septiembre de 2025.

Anteriormente, Hasan Nasbi se desempeñó como jefe de la Oficina de Comunicación Presidencial (PCO).

Su posición como jefe de la oficina de comunicación presidencial terminó oficialmente el miércoles 16 de septiembre de 2025 desde que el presidente indonesio, Prabowo, inauguró a Angga Raka Prabowo.

La Oficina de Comunicación Presidencial también cambió su nombre a la Agencia de Comunicación del Gobierno.

Hasan Nasbi es un observador político y fundador de la Agencia de Encuestas de la Red de Cyrus.

El hombre que nació en Bukittingi, West Sumatra (West Sumatra), 1979, una vez fue miembro del equipo de la Fuerza de Tarea para la Sincronización del Gobierno del Presidente y Vicepresidente de RI PRABOWO-GIBRAN RAKABUMING RAKA. (Hormiga)