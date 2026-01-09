¿Has estado comiendo sano pero sigues ganando peso? Esta es una causa que muchas veces no se comprende.

VIVA – ¿Alguna vez te has preguntado por qué llevas una dieta saludable pero…? peso corporal sigue subiendo. ¿Hay algún problema con tu dieta o tu cuerpo? Resulta que a pesar de llevar una dieta saludable, el aumento de peso se sigue produciendo porque los niveles de cortisol en el cuerpo no están controlados.

«Comer ‘bien’ pero aun así ganar peso es confuso. Sin embargo, en muchas personas, la causa es un cortisol persistentemente alto. Un enfoque ‘anticortisol’ equilibrado no es un problema dieta «tendencias, sino hábitos alimentarios y estilos de vida que ayudan a calmar el sistema de estrés, para que el cuerpo finalmente pueda responder bien a patrones de alimentación saludables», dijo el Director de Gastroenterología del Metro Hospital, Dr. Vishal Khurana, citado en la página del Hindustan Times, el viernes 9 de enero de 2026.

Analicemos el cortisol uno por uno. El cortisol se conoce como la hormona del estrés. El estrés puede tener varios impactos negativos en el cuerpo porque afecta muchos procesos fisiológicos. Si los niveles de cortisol aumentan y permanecen altos durante mucho tiempo, esta condición puede resultar Síndrome de Cushing lo cual repercute en el metabolismo, la intolerancia a la glucosa y la acumulación de grasa en la zona media del cuerpo.

La Biblioteca Nacional de Medicina señala que los niveles de cortisol demasiado bajos pueden causar fatiga, presión arterial baja, pérdida de peso e hiperpigmentación. Por lo tanto, para implementar una dieta anticortisol, es importante reconocer las señales relacionadas con los cambios en los niveles de esta hormona.

Causas del aumento de cortisol

Según Vishal, el cortisol es producido por las glándulas suprarrenales en respuesta al estrés y tiene un ritmo diario natural de ser más alto por la mañana y más bajo por la noche. Los niveles de esta hormona pueden aumentar debido a una combinación de cambios en el estilo de vida, la dieta y ciertas condiciones médicas. Algunos de los factores desencadenantes incluyen:

Estrés crónico

¿Piensas demasiado a menudo la mayor parte del día? Esta podría ser la principal causa del aumento de cortisol. Revista de endocrinología clínica y metabolismo afirma que el estrés fisiológico prolongado desencadena la activación continua del eje HPA, lo que resulta en una producción excesiva de cortisol. falta de sueño

El sueño insuficiente o frecuentemente perturbado puede provocar una liberación anormal de cortisol, como se informa en revistas científicas Revisiones endocrinas. Uso prolongado de glucocorticoides.

El uso prolongado de este tipo de fármaco puede aumentar la producción de cortisol, como se señala en varios estudios en La Revista de Endocrinología Clínica y Metabolismo.