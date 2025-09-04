Haryana: Hombre disparó en las instalaciones de la corte por asaltantes no identificados







Un hombre fue disparado por asaltantes no identificados en locales de la corte en Haryana`s Distrito de Bhiwani el jueves, dijo la policía.

El incidente tuvo lugar por la tarde, y el hombre fue llevado de urgencia al hospital en un estado gravemente herido, dijeron.

Policía dijo que el hombre estaba sentado en una silla cuando tuvo lugar el incidente.

«Se está determinando la identidad del hombre al que se le disparó. Las investigaciones están activadas», dijo el Superintendente de Policía de Bhiwani, Sumit Kumar.

«Se está determinando la identidad del hombre al que se le disparó. Las investigaciones están activadas», dijo el Superintendente de Policía de Bhiwani, Sumit Kumar.





