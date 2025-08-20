Harvey Guillén recibirá el Premio Icon en el Festival Raizado

Harvey GuillénLisa Vidal, Isabel Allenned Festival por sus contribuciones artísticas al avance de la justicia, amplificando las voces y el liderazgo subrepresentados.

Guillén se le entregará el Premio de Icono de la Verdad, Allende con el Premio de Icono de Cultura, O’Leary con el Premio de Icono de Colorado, Pérez con el Premio Power Icon, y Riva y Vidal recibirán el Premio ChangeMaker.

La ceremonia de premiación tendrá lugar en el cuarto festival anual de Raizado en Aspen, Colorado. El 23 de agosto. La noche incluirá una experiencia culinaria en honor a la cultura latinoamericana comisariada por el chef Grace Ramirez, el chef Claudette Zepeda y la mixóloga Lynnette Marrero.

Organizado por Judy Reyes y Chrissie Fit, el evento contará con una actuación musical de Nella y una fiesta posterior a seguir con Justina Machado como anfitriona.

El Festival Raizado se lanzó en 2022 por su fundadora, Monica Ramírez, en respuesta a la eliminación y la subvaloración de las vidas latinas en tiempos de crisis.

«Los premios Icon son más que una celebración: son un llamado para recordar de dónde venimos, por quién luchamos y por qué estamos dejando atrás para los millones de niños y otros miembros de la comunidad que nos seguirán», dijo Ramírez en un comunicado.

El tema de este año para el Festival Raizado es Legacy. El festival reconocerá los logros latinos en la literatura, la cocina, la música, la televisión y el cine, la narración de historias e impacto social. El evento de cuatro días contará con clases magistrales, chats junto al fuego, paneles, proyecciones de selecciones oficiales de películas y actuaciones previas a la ceremonia de premiación.

«A medida que nuestra comunidad continúa enfrentando narrativas culturales nocivas que han resultado en consecuencias devastadoras, es vital que nos tomemos el tiempo para honrar a los visionarios que son símbolos de fuerza y poder», dijo Ramírez. «Debemos celebrarlos, aprender de ellos y continuar inspirándose en el legado que están creando ante nuestros ojos. Nos muestran cómo parece elevarse y avanzar juntos».

Los honores anteriores incluyen a Wilmer Valderrama, Sandra Cisneros, Maria Elena Salinas, Sylvia Méndez, Lydia Cacho y Luis Miranda Jr.