Haru, la postración de la madre de Prada Lucky frente a Pangdam IX/Udayana

Kupang, Viva – El ambiente de la emoción envolvió la casa de sus padres Prada Lucky Saputra Namo en el dormitorio Kuanino TNI, Ciudad de Kupang, lunes (8/11/2025). Cuando llegó el comandante militar IX/Udayana Mayor Gen. Piek Budyakto, la madre de Prada Lucky, Sepriana Paulina Mirpey, inmediatamente postró que los perpetradores de la persecución de sus hijos fueron castigados de acuerdo con las acciones.

«Por favor, no mate a más padre, soy madre. Estoy dispuesto si mi hijo muere en el campo de batalla, pero esto es en elementos irresponsables», dijo Sepriana, sollozando.



Tni ad Prada Lucky’s Young Soldier lleno de contusiones

Pangdam IX/Udayana fue bien recibido por la familia con tristeza. Después de abrazar al padre del difunto, se acercó a la madre que lloró miserablemente. En ese momento, el comandante militar expresó una sensación de pérdida de la muerte de un joven soldado bajo su mando.

El general general Piek Budyakto enfatizó que su partido había nombrado a 20 sospechosos en el presunto caso de persecución que mató a Prada Lucky. «20 personas han sido nombradas como sospechosos y han sido arrestadas», dijo.

De ese número, uno de los cuales era un oficial sospechoso de estar directamente involucrado. El proceso de investigación se llevó a cabo con el destacamento de la Policía Militar (DENPOM) y Kodam IX/Udayana para garantizar que todos los perpetradores fueran juzgados de acuerdo con la ley.

Como el líder más alto del TNI en la región de Kodam IX/Udayana, el comandante militar enfatizó su compromiso de tomar medidas enérgicas contra los perpetradores. «Este incidente, me arrepiento y yo, como comandante militar, IX/Udayana, así como un supervisor directo, en esta unidad para este evento llevaré a cabo la tarea de acuerdo con los mecanismos y procedimientos que se aplican», dijo.

Pangdam IX/Udayana también aseguró que el desarrollo del caso de la suerte de Prada se informará al liderazgo de la sede de TNI, según la orden de manejar este caso hasta el final. (ENTRE)