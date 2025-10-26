Haru, el trato de la madre de Timothy Anugerah al presunto acosador de su hijo después de su muerte

Jacarta – Sharon, madre Premio Timoteo reveló que se había reunido directamente con las tres figuras sospechosas de intimidar a su hijo después de su muerte. Cuando conoció a estas tres figuras, Sharon tuvo una reacción inesperada.

La primera persona que conoció Sharon fue Leo. Sharon dijo que en ese momento Leo llegó a la funeraria en un estado de miedo y estrés extremos.

«La primera vez que estuvo en la funeraria fue Leo, vino con mucho miedo y estrés, tenía mucho, mucho miedo de no haber comido. Después de eso, todavía teníamos comida para él porque parecía tener que esconderse porque estaba muy asustado», dijo Sharon, citada en la transmisión de YouTube de Denny Sumargo, el domingo 26 de octubre de 2025.

Acompañada de su hermana, Sharon reveló que le había dado un consejo a Leo. Esperaba que después de este incidente Leo pudiera cambiar para mejor.

«Mi hermana y yo dijimos que sí, ya sabes en qué te equivocaste, toma esto como una lección, pero no tengas miedo, afronta las consecuencias después de eso, mejorate para poder vivir una vida mejor. Eso fue cuando Leo estaba en la funeraria. Dijo que sí porque ya no estaba en buena forma», dijo.

Además de Leo, Sharon reveló que también conoció a Vito el domingo en la iglesia donde él adoraba. En ese momento, Sharon también expresó lo mismo que le dijo a Leo. Sin embargo, en el caso de Vito, Sharon dijo que lo obligaba a informarle.

«Le dije lo mismo a Vito, pero a Vito le agregué: ‘Estás obligado a informarme. La tía ya no tiene hijos, así que tienes que ser hijo de la tía. La tía quiere ver tu compromiso de ser mejor, para que puedas llevar el espíritu de Timmy, así es como él ha estado viviendo su vida’. Entonces él ya no tiene a su padre, así que cuando actualizas a tu madre recuerdas que tienes a esta madre también, así que impondré un informe obligatorio para que la tía pueda ver tu futuro. vive tu vida de manera diferente y mejor. «Eso es lo que le dije a Vito», recuerda Sharon.