Hartalika Teej 2025: fecha, horarios, rituales e importancia







Hartalika Teej 2025, uno de los festivales hindúes más sagrados dedicados a la Diosa Parvati y al Señor Shiva, se celebra el martes durante el Shukla Paksha Tritiya del Mes de Bhadrapada. El festival Se observa con gran devoción por mujeres en toda la India, que mantienen un estricto `nirjala (sin comida ni agua)` rápido y realizan rituales para la armonía matrimonial, la prosperidad y las bendiciones divinas.

En este día, las mujeres observan un ayuno, se adornan en atuendo festivo, aplican Mehendi y realizan pujas especiales, buscando bendiciones para la longevidad de sus esposos y la prosperidad de sus familias.

Tiempos de puja (según Drik Panchang)

Fecha del festival: martes 26 de agosto

Pratahkala puja muhurat: 5.56 am a 8.31 am

Tritiya Tithi comienza: 12.34 pm el 25 de agosto

Tritiya Tithi termina: 1.54 pm el 26 de agosto

La puja de la mañana se considera la más auspiciosa, pero los devotos que lo extrañan pueden realizar rituales durante Pradosh Kaal por la noche.

Importancia de Hartalika Teej

La palabra hartalika se deriva de «harat» (secuestro) y «aalika» (amiga). Según la leyenda, cuando el padre de la Diosa Parvati deseaba que se casara con el Señor Vishnu, su amiga la secuestró y la llevó al bosque. Allí, la Diosa Parvati realizó una intensa penitencia para ganar Lord Shiva como su consorte. Impresionado por su devoción, Lord Shiva la aceptó, y su unión se convirtió en un símbolo de amor y fe eternos.

Por lo tanto, el festival representa la devoción, el sacrificio y la felicidad matrimonial. Las mujeres casadas observan el ayuno por el bienestar y la longevidad de sus esposos, mientras que las mujeres solteras rezan por una pareja de vida ideal.

Celebraciones regionales

En el norte de la India, las mujeres observan el ayuno con oraciones, dulces y frutas, buscando la prosperidad de sus esposos.

En South IndiaEl festival se celebra como Gowri Habba, donde las mujeres interpretan la Swarna Gowri Vratha para una vida matrimonial feliz y bendecida.

Más allá de los rituales

Hartalika Teej no es simplemente una ocasión de ayuno; Es una celebración profunda del amor divino, la fe inquebrantable y la inmensa fuerza espiritual. Arraigado en la leyenda de la Diosa de la Diosa Parvati para alcanzar al Señor Shiva, el festival lleva un mensaje de dedicación, sacrificio y el triunfo de la devoción. El ayuno se lleva a cabo con profunda fe, mientras las mujeres se reúnen para ofrecer oraciones, cantar canciones devocionales y interpretar las elaboradas pujas que invocan las bendiciones de Diosa parvati y Lord Shiva.





Fuente