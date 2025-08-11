Harshwardhan Sapkal se dirige a BJP sobre las afirmaciones de `Robo de votación` votación ‘fila







Maharashtra Congreso El presidente Harshwardhan Sapkal acusó el lunes al BJP gobernante de «robar el proceso electoral» a través del robo de votos, alegando que fue un intento deliberado de «destruir la democracia» en la India, informó PTI.

Siguiendo el líder de la oposición de Lok Sabha Rahul Gandhi’s Las acusaciones de aparejos de encuestas la semana pasada, el Congreso lanzó un portal web que invitó a las personas a registrar quejas, exigen responsabilidad del panel de elecciones sobre lo que llamaron «Vote Chori» y apoyan el llamado a las listas de votantes digitales.

Gandhi había presentado datos del 2024 Lok Sabha Elecciones, alegando que más de un lakh votos fueron «robados» a través de cinco tipos de manipulación en un segmento de ensamblaje en Karnataka. También afirmó que el 2024 Maharashtra Las encuestas de la asamblea confirmaron la sospecha del Congreso de que las elecciones fueron «robadas».

Desde entonces, la Comisión Electoral de India (ECI) le ha pedido a Gandhi que firme una declaración para respaldar sus reclamos, informó PTI.

En declaraciones a los periodistas, Sapkal dijo: «Las elecciones de la Asamblea de Maharashtra el año pasado expusieron este robo. ¿Qué es la democracia? Es su pueblo, el derecho al voto dado a ellas, y el principio de una persona, una votación. El BJP robó el proceso completo de los que se oponen a los que se oponen a la democracia. Dientes y uñas ”, informó PTI.

Agregó que el aviso de la ECI a Gandhi sobre sus comentarios de «voto chori» era como «un ladrón reprendiendo a un policía».

Según lo informado por PTI, Sapkal Hizo estos comentarios al margen de un taller de dos días en Pune, destinado a orientar y capacitar a los funcionarios del Congreso recién nombrados en el estado, asistido por líderes de alto nivel.

El líder principal también desestimó los rumores de que los líderes del Congreso cambiaron al BJP como mera «propaganda».

Él dijo: «La base del partido está construida por sus trabajadores y su fuerte liderazgo. BJP es como una bruja que se alimenta de los trabajadores del Congreso. En su apuesta por un ‘Congreso-Mukt Bharat’, olvidan que su partido se está llenando con ex miembros del Congreso. Si el Ministro Principal mira su gabinete, encontrará que más de la mitad de los ministros son del Congreso ”.

Además, acusó al BJP de la caza furtiva de trabajadores de otros partidos, diciendo: «Esto muestra que su liderazgo no es lo suficientemente capaz. La caza furtiva también demuestra que los líderes y trabajadores principales de BJP no tienen futuro», informó PTI.

Los líderes principales del Congreso Babasaheb Thorat, Vijay Vadettiwar, Satej Patil y Vishwajeet Kadam asistieron al Taller de Orientación PTI.

Los funcionarios del partido dijeron que se espera que el presidente de AICC Mallikarjun Kharge aborde el taller a través de un enlace de video.

(Entradas de PTI)





