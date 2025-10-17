Harsh Sanghavi nombrado CM adjunto de Gujarat; Rivaba Jadeja entre los 25 ministros

En una importante reorganización del gabinete de gujarat, El legislador de Majura, Harsh Sanghavi, fue nombrado viceministro principal (CM), mientras que 25 ministros prestaron juramento como parte del gobierno liderado por Bhupendra Patel el viernes en Mahatma Mandir en Gandhinagar, informó la agencia de noticias ANI.
Gandhinagar, Gujarat: Harsh Sanghavi presta juramento como viceministro principal. pic.twitter.com/YysSzOKPRV
Harsh Sanghavi, tres veces miembro de la Asamblea Legislativa (MLA), había ocupado anteriormente la cartera de ministro de Estado (MoS) para su país en el gabinete anterior.
Jamnagar North MLA Rivaba Jadeja, esposa del jugador de críquet indio Ravindra Jadeja, También ha sido incluido en el gabinete como ministro de Estado.
VÍDEO | Gandhinagar: Rivaba Ravindrasinh Jadeja, junto con otros ministros designados, prestó juramento hoy como parte de la ampliación del gabinete de Gujarat tras la dimisión de todos los ministros ayer, excepto el Ministro Principal.#Gujarat #Expansióndelgabinete #JuramentoEnCeremonia
(Lleno… pic.twitter.com/4s0Pe6llDe
Los juramentos fueron administrados por el gobernador de Gujarat, Acharya Devvrat. Con las nuevas inducciones, el número de miembros del gabinete ahora es de 26, incluido CM Patel, informó ANI.
La reorganización se produce tres años después de la formación del gobierno y dos años antes de las elecciones a la Asamblea Legislativa de Gujarat de 2027 como parte del intento de la administración de incorporar caras nuevas y al mismo tiempo conservar un liderazgo experimentado.
Se han retenido los siguientes legisladores
Visnagar MLA Rushikesh Patel: anteriormente ocupó carteras de salud, educación y derecho
MPLA Presury Prophet Amén – MA gigantes MLA
Jasdan MLA Kunvarji Bavaliya – Recursos hídricos
Pardi MLA Kanubhai Desai – Finanzas, energía y petroquímica
Bhavnagar Rural MLA Parshottam Solanki – Pesquerías MoS
Nuevos entrantes al gabinete
Gandevi MLA Naresh Patel
Asarwa MLA Darshna Vaghela, ex teniente de alcalde de Ahmedabad
Kodinar MLA Pradyuman Vaja, exjefe de Morcha de Casta Programada (SC) del Partido Bharatiya Janata (BJP)
Morbi MLA Kantilal Amrutiya
Ciudad de Vadodara MLA Manisha Vakil.
En particular, Porbandar MLA Arjun Mondhwadia, quien cambió a BJP del Congreso el año pasado, también ha sido incluido en el gabinete.
Otros miembros del nuevo gabinete incluyen:
Jitu Vaghani (Bhavnagar MLA y exjefe del BJP de Gujarat)
Kaushik Vekariya (Amreli MLA, jefe adjunto del BJP)
Swarupji Thakor (Banaskantha MLA)
Trikam Chhanga (Anjar MLA)
Jayram Gamit (Nizar MLA)
Rivaba Jadeja (Jamnagar Norte MLA)
PC Baranda (Bhilloda MLA)
Ramesh Katara (Dahod MLA)
Ishwar Singh Patel (Ankleshwar MLA)
Pravin Mali (Deesa MLA)
Ramanbhai Solanki (Borsad MLA)
Kamlesh Patel (Petlad MLA)
Sanjay Singh Mahida (Mahudha MLA).
El jueves, los 16 ministros, excepto CM Patel, dimitieron para facilitar la reorganización del gabinete.
Según las disposiciones constitucionales, Guyarat Puede tener un máximo de 27 ministros (15 por ciento de los 182 miembros de la Asamblea). Anteriormente, el consejo de ministros estaba compuesto por 17 miembros, incluido el CM, de los cuales ocho tenían rango de gabinete y los demás eran ministros de Estado.
