‘Harry Potter y el niño maldito’ arroja caras frescas

El fabricante de dinero mágico del West End de Londres está obteniendo una actualización de elenco. Los productores Sonia Friedman Productions, Colin Callender y Harry Potter Teatrical Productions han revelado que «Harry Potter y el niño maldito«Agradecerá a los nuevos miembros principales del elenco a partir del 15 de octubre, ya que la producción extiende su Palace Theatre se extiende hasta el 26 de julio de 2026.

Joshua Sullivan entra en el papel fundamental de Albus Potter, con Kai Spackman enfrentando a Scorpius Malfoy. El dúo se unirá a Oliver Boot como Draco Malfoy y Tamia-Renée Alexandra como Rose Granger-Weasley. Volviendo a anclar la producción están David Ricardo-Pearce y Claire Lams como Harry y Ginny Potter, junto a Thomas Aldridge y Naana Agyei-Ampadu, que continúan como Ron Weasley y Hermione Granger.

Establecido 19 años después de que el trío original salvara al mundo mágico, «The Cursed Child» sigue a Harry, Ron y Hermione mientras navegan en la paternidad mientras una nueva generación comienza su viaje en Hogwarts, prometiendo «hechizos espectaculares, una carrera alucinante a través del tiempo y una batalla épica para detener a las fuerzas misteriosas».

Basado en una historia original de JK Rowling, Jack Thorne y John Tiffany, la obra de Jack Thorne está dirigida por John Tiffany. El equipo creativo incluye el movimiento de Steven Hoggett, sets de Christine Jones, disfraces de Katrina Lindsay, música y arreglos de Imogen Heap, iluminación de Neil Austin, Sound de Gareth Fry e Illusions and Magic de Jamie Harrison.

La producción de Londres sigue siendo la única versión en todo el mundo presentada en su formato original de dos partes. Ahora en su noveno año en el Palace Theatre, «Harry Potter and the Cursed Child» se ha convertido en una institución del West End, que fue visto por dos millones de asistentes al teatro solo en Londres y más de 11 millones en todo el mundo. La producción cuenta con un trofeo de 60 honores importantes, incluidos los nueve premios Laurence Olivier (entre ellos la mejor jugada nueva) y seis premios Tony, que también incluyen la mejor nueva obra.

El Imperio Global de «Cursed Child» actualmente abarca cinco producciones en Londres, Nueva York, Hamburgo, Tokio y una gira norteamericana que actualmente toca el Centro Kennedy de Washington DC antes de mudarse al Teatro Fox de Atlanta en febrero de 2026.