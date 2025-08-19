‘Harry Potter’: revelado el casting de Weasley Children

Presentamos a los niños Weasley.

Con disparos en HBO‘s «Harry Potter«Serie ahora en pleno apogeo en Warner Bros. ‘ Houndden Studios en el Reino Unido, el casting de los hermanos de Ron Weasley: Fred, George, Percy y Ginny, ha sido revelado.

Tristan Harland protagonizará a Fred Weasley, Gabriel Harland como George Weasley, Spooner de Ruari como Percy Weasley y Gracie Cochrane como Ginny Weasley. Vea una foto de todos los niños Weasley, incluido Alastair Stout como Ron, juntos a continuación.

HBO recientemente presentó el Primer look del joven recién llegado Dominic McLaughlin Como Harry Potter y luego mostraron un Beardy Nick Frost como Rubeus Hagrid.

Junto a McLaughlin como Harry Potter y Stout como Ron, Arabella Stanton interpreta a Hermione Granger. El joven trío fue seleccionado de más de 30,000 actores que audicionaron en una llamada de casting el otoño pasado.

El elenco principal también incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Katherine Parkinson como Molly Weasley, Lox Pratt como Draco Malfoy, Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan, Alsia Leoni como ParviLah como SiLah MouLah MouLah como Lavender. Brown, Bertie Carvel como Cornelius Fudge, Bel Powley como Petunia Dursley y Daniel Rigby como Vernon Dursley. Los nombres adicionales revelados el lunes fueron Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson como Dudley Dursley, Louise Brealey como Madam Rolanda Hooch y Anton Lesser como Garrick Ollivander.

Se espera que la filmación en la temporada 1 dure hasta la primavera de 2026, con la temporada 2 a partir de la producción unos meses después. Cada uno de los siete libros «Harry Potter» constituirá una temporada completa.

La serie debutará en 2027 en HBO y HBO Max (donde está disponible) y está dirigida por el showrunner y la escritora Francesca Gardiner («His Dark Materials», «Killing Eve») y el director Mark Mylod («Sucesión»). Gardiner y Mylod son la producción ejecutiva junto con el autor de la serie JK Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV, y David Heyman de Heyday Films. La serie «Harry Potter» está siendo realizada por HBO en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television.