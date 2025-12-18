Harrison Ford recibirá el premio Life Achievement Award de SAG-AFTRA

Harrison Fordel hombre detrás de Han Solo e Indiana Jones, recibirá el premio Life Achievement Award de SAG-AFTRA. Considerado el honor más alto del programa, reconoce la legendaria carrera de Ford como uno de los actores más exitosos de Hollywood. Se le presentará el tributo del sindicato en la 32a edición anual de los Premios al Actor, que se transmitirá en vivo por Netflix el domingo 1 de marzo de 2026.
«Me siento profundamente honrado de haber sido elegido ganador del premio SAG-AFTRA Life Achievement Award de este año», dijo Ford. «Ser reconocido por mis compañeros actores significa mucho para mí. He pasado la mayor parte de mi vida en sets de filmación, trabajando junto a actores y equipos increíbles, y siempre me he sentido agradecido de ser parte de esta comunidad».
Otorgado anualmente a un actor que fomenta los “mejores ideales de la profesión de actor”, los ganadores anteriores incluyen a Mary Tyler Moore, Sidney Poitier, Betty White, Jane Fonda, Robert De Niro, Elizabeth Taylor y James Earl Jones.
El trabajo de Ford incluye éxitos de taquilla como las franquicias «Star Wars» e «Indiana Jones», así como éxitos como «Air Force One», «The Fugitive» y «What Lies Beneath». Cuando no interpretaba a un héroe de acción, Ford protagonizó comedias románticas como “Working Girl” y dramas como “The Mosquito Coast”. Otros créditos incluyen “Blade Runner” y “Witness”, que le valieron una nominación al Oscar.
Ford ganó anteriormente el premio Critic’s Choice Career Achievement Award (2024), el premio Golden Globes Cecil B. DeMille (2002) y el AFI Life Achievement Award (2000). Fue nominado al Emmy el año pasado por “Shrinking” de Apple TV.
«Harrison Ford es una presencia singular en la vida estadounidense; un actor cuyos personajes icónicos han dado forma a la cultura mundial», dijo el presidente de SAG-AFTRA, Sean Astin. «Su carrera ha sido infinitamente emocionante, siempre regresando a su amor por la actuación. Nos sentimos honrados de celebrar una leyenda cuyo impacto en nuestro oficio es indeleble».