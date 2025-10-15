Harley-Davidson y BMW son las nuevas motos de Patwal

Jacarta – El Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional ha vuelto a captar la atención pública tras introducir dos motos de patrulla y escolta (Patwal) la última para 2025. Estas dos motos no son un vehículo cualquiera, porque tienen especificaciones de lujo con un precio estimado en miles de millones de rupias.

La primera moto es harley-davidson Road Glide Police, una típica motocicleta estadounidense famosa por su sonido retumbante y su carrocería grande y elegante. Este motor V-Twin de 1.800 cc de cilindrada está preparado para soportar tareas de escolta en diversas superficies de carreteras.

Además de Harley, Korlantas también presenta BMW R1300 GS, moto de aventura premium de Alemania. Este modelo es conocido por ser resistente en todas las condiciones y es una de las motos más sofisticadas de su clase.

La BMW R1300 GS y la Harley-Davidson Road Glide Police son motos de patrulla. Foto : YouTube NTMC Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional

«Esta moto es muy sofisticada porque la suspensión se puede ajustar sola, incluso puede subir o bajar automáticamente», afirmó Wahyu, instructor ISDC de Korlantas Polri, en un vídeo publicado en el canal YouTube NTMC Korlantas Polri, visto por VIVA Otomotif el miércoles 15 de octubre de 2025.

La BMW R1300 GS está equipada con una potencia que alcanza los 145 caballos, lo que la convierte en una de las motos más potentes de Korlantas. Características como el control de crucero, el modo Enduro y los paneles digitales LED contribuyen a la impresión futurista.

Mientras tanto, la Harley Davidson Road Glide Police luce elegante con un diseño clásico combinado con tecnología moderna. Esta moto también está equipada con luz estroboscópica, sirena y sistema de megafonía para la comunicación en el campo.

Estas dos motos no sólo son potentes, sino que también tienen un alto valor funcional. Cada unidad está equipada con cajas laterales y traseras para transportar equipo de patrulla, como impermeables, banderas de guardia y luces adicionales.

Korlantas Polri dijo que estas motocicletas se utilizarían para escoltar a VIP y VVIP. «Formaremos a los conductores para que puedan aprovechar al máximo las funciones avanzadas de esta motocicleta en tareas de escolta», afirmó.