Harley-Davidson tiene otra motocicleta nueva

Milwaukee, VIVA – Harley-Davidson abre 2026 con la presentación de una serie de nuevos modelos de motocicletas que complementarán su cartera global. Basado en información oficial recibida. VIVA Automotriz Sábado 17 de enero de 2026, el fabricante estadounidense anunció siete nuevos modelos

Estos nuevos modelos incluyen importantes actualizaciones en el segmento touring, la presencia de motos de edición limitada, así como la gama Custom Vehicle Operation (CVO) dirigida a consumidores premium. Está previsto que todos estos modelos estén disponibles por etapas en los concesionarios autorizados de Harley-Davidson en varios países.

Uno de los principales aspectos destacados es la presencia de Street Glide Limited y Road Glide Limited, que son la última evolución de la plataforma Grand American Touring. Estas dos motocicletas están diseñadas para conductores que priorizan la comodidad, el rendimiento y el lujo en largas distancias para el conductor y los pasajeros.

Street Glide Limited y Road Glide Limited están equipadas con el último motor Milwaukee-Eight VVT 117 que, según se afirma, ofrece mayor rendimiento y eficiencia. Aparte de eso, Harley-Davidson también presenta un rediseño del Grand Tour-Pak, el sistema de audio Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate y el sistema operativo Skyline OS con navegación integrada mediante pantalla táctil.

En la línea más exclusiva, Harley-Davidson presenta tres nuevos modelos CVO para 2026. Esta línea consta de CVO Street Glide ST, CVO Street Glide Limited, así como actualizaciones de CVO Street Glide. El modelo CVO es conocido como un producto con las más altas especificaciones, desde toques de diseño, tecnología hasta un rendimiento mejorado.

Harley-Davidson Road Glide Limited Touring

Harley-Davidson también presentó la Enthusiast Collection – Liberty Edition como parte de la celebración del 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos. Los dos modelos incluidos en esta colección son Street Glide y Heritage Classic, que vienen con colores especiales Midnight Ember y gráficos temáticos de libertad y exploración.

La Liberty Edition se produce en cantidades muy limitadas, con un total de alrededor de 2500 unidades en todo el mundo. Aunque aparece con una identidad visual diferente, las especificaciones técnicas de esta motocicleta siguen siendo las mismas que las de la versión normal para el año modelo 2026.