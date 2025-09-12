Harjo Sutanto, fundador de Wings Group, murió, sea cual sea su negocio

Yakarta, Viva – El mundo de los negocios de la patria del duelo. Uno de Fundador de Wings GroupJosé Harjo Sutanto, morir a la edad de 102 años el 10 de septiembre de 2025.

Basado en el anuncio citado el viernes 12 de septiembre de 2025, el fallecido será enterrado en la funeraria Adi Jasa, Surabaya, Java East.

Mientras tanto, el funeral se llevará a cabo el 18 de septiembre. Harjo Sutanto Junto con Johanes Ferdinand Katuari trajo con éxito Grupo de alas Conviértete en una de las compañías conglomeradas en Indonesia.

La compañía produce y distribuye una variedad de productos para el hogar, cuidado de telas, autocuidado, alimentos y bebidas.

Viaje de negocios A partir de 1948, Harjo Sutanto y Johanes Ferdinand Katuari decidieron mudarse de Yogyakarta a Surabaya para establecer una fábrica de jabón llamada FA.

Con el empleado de Enama, esta fábrica nació el producto de jabón de alas de alas que se comercializó simplemente a través de las ventas de puerta en puerta usando una bicicleta.

En 1971, los dos lanzaron Soap Cream y el mejor detergente de marca económica de venta en el mercado que hizo que la compañía se desarrollara rápidamente.

La compañía comenzó a implementar una estrategia de marketing más moderna agregando centros de distribución, optimizando las promociones a través de la publicidad, siguiendo las exposiciones para dirigir las ventas.

Luego, en 1974, la compañía amplió el negocio al abrir una oficina ubicada en Cempaka Putih, Central Yakarta.

Dos años después, PT Sayap Mas Utama y la fábrica comenzaron a producir pasta de dientes. La expansión máxima ocurrió en 1980, cuando la compañía construyó una nueva fábrica y centro de distribución en varias regiones.

Aproximadamente diez años después de introducir el jabón económico crema, Wings Group, presenta una nueva línea de productos, a saber, Biru Wings y Dangdut.

En 1989, Wings Group, conocido como el logotipo de Red Wing, estableció la cooperación con Lion Corporation de Japón para desarrollar otros productos de artículos de tocador a través de una empresa conjunta, PT Lion Wings.

Los resultados de esta colaboración incluyen pasta de dientes Ciptadent, Systemma y Kodomo, así como productos de champú como Emeron, Zinc y Serasft. Luego, en la década de 1990, la compañía también lanzó NUVO Family Soap y Daia Detergent Soap.