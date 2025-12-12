Hari Nef y Louisa Jacobson protagonizan ‘Situación #64’

Hari Nef está protagonizando junto Luisa Jacobson y Oliver Edwin en “Situación #64”. Este drama psicológico de alto concepto es el debut como director de Edwin a partir de su guión original. Terminó silenciosamente la producción en Skaneateles, Nueva York, el mes pasado.

La película sigue a Nef como artista de performance y a Edwin como su ex compañero de actuación y amante, mientras comienzan a ensayar su pieza final. Cuando su nuevo socio (Jacobson) se une a ellos y emergen secretos de su pasado, la brecha entre su trabajo y la realidad se vuelve borrosa.

La película será la primera de Nef como productora después de su participación en “Barbie” de Greta Gerwig y “The Idol” de HBO. Nef también interpretará a Candy Darling en una película biográfica aún sin título que ella también escribió y producirá. Sus otros créditos incluyen la serie original de Amazon “Transparent” y “The Marvelous Mrs. Maisel”, así como la película “Assassination Nation”.

«Por fin puedo decir que estoy haciendo una película con mis amigos. Oliver es un joven autor de rara precisión y sensibilidad. Louisa es profundamente talentosa y amable. Lizzie y Lexi están entre las productoras independientes más intrépidas y exigentes con las que he trabajado. ‘Situation #64’ es el tipo de película que siempre quise hacer, y no se parece a ninguna que haya hecho hasta ahora», dijo Nef.

Jacobson actualmente protagoniza la serie de HBO nominada al Emmy de Julian Fellowes, “The Gilded Age”, que recientemente fue renovada para una cuarta temporada. También desempeñó un papel fundamental en el éxito de verano de Celine Song, «The Materialists», junto a Dakota Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans.

Edwin apareció en “LBJ” de Rob Reiner y en “Divorce” de HBO. Ha publicado ensayos, ficción y fotografías, así como varios cortometrajes tanto detrás como delante de la cámara. “Situation #64”, que fue elegida para el Tribeca Creator’s Market 2024, será su primer largometraje como escritor y director.

Las productoras de la película Lizzie Shapiro y Lexi Tannenholtz de El programa espacial Recientemente estrenó su película, “La plaga”, en Cannes. Fue dirigida por Charlie Polinger y protagonizada por Joel Edgerton. Independent Film Company adquirió la película y la estrenará este mes. “Situation #64” también está producida por Jason De Beer de Escape Route Films y Jake Casey de The Dazey Phase.

Los productores ejecutivos incluyen a Gus Deardoff de The Space Program, Nathan Mardis de 2801 Productions, Andrew Peters, George Scarles, Tart Productions, Topher Lin, John King, Zachary Michel, Neil Champagne de Tinygiant, Sara Eolin y Veronica Diaferia, Marco Vicini y Fernando Tsai de Oscura Film, y Tiffany Boyle y Elsa Ramo de Vested Interest.

UTA Independent Film Group representa los derechos de ventas mundiales de la película. Nef está representado por Gersh, Untitled Entertainment y Jackoway Austen Tyerman; Jacobson de CAA, Brookside Artist Management, Schreck Rose Dapello Adams Berlin & Dunham; y Edwin de Untitled Entertainment y Sloss Eckhouse Dasti Haynes. El programa espacial está representado por la UTA.