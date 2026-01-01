Hard Gumay recuerda a las celebridades femeninas cuyas iniciales son I, un signo de caída en 2026

VIVA – La vida personal de las celebridades indonesias nunca escapa a la atención pública. A lo largo de 2025, diversos temas que van desde cuestiones de infidelidad y divorcio hasta casos legales colorearán alternativamente las noticias y se convertirán en consumo público.

Lea también: Resulta que hubo un funcionario que una vez pidió una predicción sobre Hard Gumay, ¿quién era?



Entonces, ¿qué pasa con 2026? ¿El mundo del entretenimiento volverá a llenarse de dramas similares o presentará nuevas historias más sorprendentes e inspiradoras? Sin duda, el público espera con ansias el viaje de las figuras públicas el próximo año, tanto en términos de sus carreras como de sus vidas personales.

Respondiendo a la curiosidad del público, el famoso adivino Hard Gumay reveló las iniciales de dos celebridades indonesias que se verían afectadas por malas noticias. La primera es una celebridad femenina con las iniciales I. Llamada Gumay durolas iniciales Me enfrentaré a dificultades y pruebas en 2026.

Lea también: Predicción Hard Gumay: 4 artistas muy famosos se divorciarán en 2026, la razón…



«Una de las celebridades que está ocupada, viral, las noticias también se discuten en todas partes, mujeres, las noticias no son buenas. Esta noticia es triste, miseria, dificultades, caídas, crisis, todas las pruebas de la vida que no son buenas durante su viaje, que enfrentará en 2026», dijo, citado en la transmisión de YouTube de Denny Sumargo.

Sin embargo, Hard Gumay espera que la celebridad de las iniciales I pueda empezar a hacer una introspección. Él cree que todo puede cambiar para mejor si estamos dispuestos a cambiar en una mejor dirección.

Lea también: La reacción de Denny Sumargo cuando se predijo que Hard Gumay tendría otro hijo



«Pero rezo para que esto no suceda. Quienquiera que sea, especialmente aquellas de ustedes entre las celebridades femeninas, si sienten que de ahora en adelante (cambia), creo que todo puede cambiar», dijo.

Aparte de eso, Hard Gumay también destacó la figura pública de un hombre con las iniciales D. Dijo que este año este hombre se enfrentará a la desgracia que cometió en 2025. Hard Gumay dijo que esta desgracia tuvo un impacto en su carrera.

«Malas noticias, no buenas noticias. Celebridad con múltiples talentos, sí, artista, Youtuber, sí, hombre. La persona es blanca, alta, iniciales D. Su carrera en 2026 fue cuesta abajo, se volvió viral. Las noticias sobre su caída se volvieron virales, estaba ocupado. Depresión. La gente en el pasado de D descubrió su desgracia, descubrió viejas historias, descubrió las cosas malas que había hecho en 2025. La persona que descubrió su pasado fue la mujer que una vez fue su esposa», dijo.