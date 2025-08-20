Hard Gumay Ramal habrá un famoso artista masculino para morir

VIVA – predictor Goma dura Volver distribuyendo su iluminación relacionada con las celebridades en el país. Una de sus descripción está relacionada con las tristes noticias que nuevamente sucederán la industria del entretenimiento del país.

En base a su descripción, hay una figura famosa masculina que experimentará dolor hasta el punto de la muerte.

«Otros celebridades masculinas están enfermas entrando en la cobertura de los medios, una enfermedad. Luego, los indonesios recibimos noticias de la muerte», dijo Hard Gumay, según los citados por los programas de YouTube, Denny Sumargo.

Además, basado en la iluminación de Hard Gumay, al ver que esta triste noticia tendrá lugar en alrededor de 3 a 4 meses antes de finales de finales de 2026. O alrededor de agosto-septiembre del próximo año.

«Murió 2026 3-4 meses antes de fin de año, agosto o septiembre del próximo año», dijo.

Relacionado con las características en cuestión, Hard Gumay reveló que la figura del actor masculino tenía más de 40 años. Más conocido a través de la película, el actor también tiene una característica física de su dulce piel negra y su cabello largo.

«Las celebridades masculinas, la piel negra dulce, el cabello lo suficientemente largo. Su edad es superior a los 40 menores de 50 años, cuando se ve desde imágenes multitalizadas, personas mayores, actores más conocidos en películas pero tienen otros talentos», dijo.

Por otro lado, Hard Gumay todavía recordó que su iluminación podría estar equivocada. Por lo tanto, pidió que no le creyera al 100 por ciento porque no era Dios. Todo lo que sucede todavía se vuelve a las manos de Dios.

«Siempre digo que nunca creer en las predicciones nunca creer en Gumay duro, especialmente las personas que apoyan a Hard Gumay son blasfemas ‘politeísmo, chamanes básicos’ y algunos defienden, para aquellos que me defienden nunca confían en Gumay. Todavía cree en Dios Todopoderoso, pero esto es solo una predicción, puedo estar equivocado.