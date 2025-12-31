Hard Gumay predice impactantes noticias sobre celebridades en 2026, el escándalo de los actores en el centro de atención

VIVA – Las vidas de las celebridades indonesias siempre están en el centro de atención del público. A lo largo de 2025 habrá muchas novedades que sorprenderán al público. Desde el divorcio de figuras públicas hasta el tema de supuestas relaciones extramatrimoniales que involucran a ex funcionarios y cantantes.

Ahora que se acerca el nuevo año, ¿habrá alguna noticia sorprendente del mundo del entretenimiento de Indonesia en 2026? Respecto a ese asunto, Gumay duro hablar alto. Llamado Hard Gumay, en 2026 habrá noticias de muertes entre famosos que conmocionarán al público.

Esta noticia es bastante sorprendente porque según las predicciones habrá artistas que morirán tras las rejas.

«En una prisión, digamos esto, puedo decir que en mi visión soy un prisionero. Me sorprenderá porque moriré, si no me lo pierdo en 2026», dijo, citado en la transmisión en YouTube de Denny Sumargo, el miércoles 31 de diciembre de 2025.

El propio Hard Gumay dijo que la figura en su visión era una celebridad masculina bastante famosa.

«Celebridades bastante conocidas que murieron en cárceles de hombres», dijo.

Aparte de eso, una noticia entre las celebridades que también cambiará las cosas en 2026 está relacionada con la caída de una celebridad. Dijo que hay celebridades cuyas carreras caerán en 2026 debido a sus propias acciones.

«Su fortuna y sus finanzas disminuyeron. Su trabajo de tiempo completo en el entretenimiento quedó en cero debido a sus propios errores, a sus propios pecados, a las cosas que él mismo hizo. Al final, se derrumbó», dijo además.

Hard Gumay también proporcionó varias descripciones de la celebridad en cuestión. Dijo que la celebridad era un actor masculino, joven, blanco y popular.

«Los actores suelen actuar en películas, incluidas telenovelas, pero son más conocidos en la pantalla grande, cometen errores virales, se avergüenzan, se insultan, hacen cosas indecentes. Todo en sus vidas está decayendo, celebridades masculinas blancas, su cabello es bastante largo, su altura es inferior a 170 cm si no me equivoco. Si no me equivoco, sus ojos están un poco rasgados, son muy admirados por las mujeres, todavía son jóvenes, todavía son solteros, siguen solteros», afirmó.

Entonces, en 2026 también se producirán casos de divorcio entre celebridades. Se llama Hard Gumay, según sus predicciones, habrá 4 grandes celebridades que se divorciarán en 2026. Curiosamente, este caso de divorcio se caracterizó por la infidelidad, mientras que 1 de ellos se caracterizó por la violencia doméstica.