Hard Gumay dice que la carrera del artista Initial D ha caído, el viejo escándalo se revela nuevamente

Jacarta – De repente, los internautas están discutiendo ampliamente el nombre de un artista masculino con las iniciales D. Esto comienza desde predicción que fue transmitido por un famoso adivino Gumay duro en un podcast.

Dijo que el artista afrontaría la etapa más difícil de su vida en 2026. ¡Vamos, desplázate para obtener más información!

Aunque no mencionó su identidad directamente, la declaración de Hard Gumay logró generar especulaciones generalizadas. El público siente curiosidad porque las características reveladas apuntan a una figura pública muy conocida y con una gran base de seguidores.

Esta predicción fue transmitida por Hard Gumay cuando fue invitado a un podcast presentado por Denny Sumargo. En la conversación, Hard Gumay describió al artista de iniciales D como un hombre con una carrera que luce consolidada y estable en el mundo del entretenimiento.

«Un hombre, sus iniciales son D. Es blanco, alto, una celebridad», dijo Hard Gumay en el podcast, citado el viernes 2 de enero de 2026.

«Es actor, sí, YouTuber también», continuó.

Sin embargo, detrás de la imagen pública positiva, Hard Gumay dijo que había viejos problemas que volvían a atormentar la carrera del artista. Predice que en 2026 la carrera del artista ya no será tan fluida como antes.

Según Hard Gumay, este problema viene del pasado y involucra a alguien muy cercano al artista de iniciales D. Se dice que la antigua historia que una vez estuvo cerrada se reabrirá al espacio público.

«Su carrera en 2026 decaerá, caerá. La gente del pasado revelará su desgracia, revelará problemas, viejas historias y cosas malas que ha hecho en 2025», dijo Hard Gumay.

Aún más sorprendente, Hard Gumay dijo que quien destapó la historia fue una mujer que había sido compañera de vida del artista. Esta declaración provocó inmediatamente una reacción de sorpresa por parte del presentador.

«Quien lo reveló fue una mujer, que alguna vez fue su esposa», agregó.

Denny Sumargo, que escuchó la predicción, pareció sorprendido. Sin embargo, prefirió no especular más e invitó a todas las partes a responder con la cabeza fría.