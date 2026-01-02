Hard Gumay dice que este distrito será el centro de atención del mundo en 2026

VIVA – Al entrar en el segundo día de 2026, muchas personas comienzan a hacer preguntas sobre la dirección y la condición de Indonesia en el futuro. Esta preocupación no puede desligarse de diversos acontecimientos desagradables que ocurrirán a lo largo de 2025.

Una serie de incidentes desgarradores han atraído la atención del público, desde la muerte de un mototaxista que fue aplastado por un vehículo barracuda hasta desastres naturales como inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que azotaron varias zonas de Sumatra.

Al dar la bienvenida al año 2026, el pueblo indonesio también ofrece diversas oraciones y esperanzas de que la condición de la nación mejore. En pleno año nuevo, adivino. Gumay duro También transmitió sus predicciones sobre la situación y circunstancias de Indonesia en 2026.

Hard Gumay ve que sucederán cosas positivas con respecto a la economía de Indonesia en 2026. Una de ellas es la industria del turismo. Dijo que habría un lugar turístico que atraería la atención mundial. Curiosamente, dijo Hard Gumay, este lugar turístico no es un destino popular como Bali o Lombok, sino que está ubicado en un distrito remoto de Indonesia.

«En 2026 veo que el turismo en Indonesia aumentará aún más. Veo que en 2026 habrá un lugar turístico no en Bali, no en Jogja, no en Lombok, no en Sulawesi, nunca oído hablar, nunca expuesto, nunca notado. Este lugar se convertirá en el centro de atención de todos los países del mundo, ubicado en uno de los distritos remotos de las provincias de Indonesia», dijo, citado en la transmisión de YouTube de Denny Sumargo, el viernes 2 de diciembre. 2025.

Hard Gumay explicó además que el «tesoro» estaba en una aldea remota de un distrito de Indonesia. El pueblo también está rodeado de árboles y un lago de agua verde turquesa.

«Luego se descubrió allí un animal raro que se descubrió recientemente y se volvió viral y luego también apareció en los medios. La persona que primero hizo viral a la mujer era todavía joven y esta mujer se volvió viral en 2026. Esto mejorará el mundo del turismo si no se vuelve viral en 2026», dijo Hard Gumay.