Harbourview Equity lidera la inversión en Lion Forge Entertainment

Harbourview Equity Partners ha llevado una inversión de $ 30 millones en León Forge EntertainmentEl equipo independiente que se especializa en entretenimiento para niños y familiares.

La inversión se produce cuando Lion Forge está ampliando sus actividades de producción de contenido. La compañía con sede en Los Ángeles es el hogar de la serie animada de HBO Max/Cartoon Network «Iyanu», que recientemente se renovó para una segunda temporada. Lion Forge está dirigido por David Steward II. La oficina familiar de Steward y la firma de inversión Polarity se unieron a la ronda de recaudación de fondos. Esos dos siguen siendo los propietarios mayoritarios de Lion Forge.

«Creemos que el contenido tiene el poder extraordinario para influir en el mundo», dijo el CEO de Harbourview, Sherrese Clarke. «Este es un momento único en el espacio de los niños y la familia y Lion Forge está aprovechando la oportunidad de apoyarse en su capacidad para contar historias convincentes de forma auténtica y cultivar franquicias globales a escala. Esto sincroniza con nuestra visión de cómo la próxima generación de compañías de medios multiplataforma puede crecer, mediante la introducción de imágenes, ideas y paradigmas frescos y paradigmos que reflejan el mundo evolucionador en el que vivimos y creamos el contenido de la cultura y el cultivo y el contenido socialmente relevante».

La inversión en Lion Forge promueve el objetivo de Harbourview de invertir en una producción de alta gama dirigida a audiencias que están subrepresentadas en la vasta extensión de los medios de comunicación.

«Sherrese es un inversionista pionero, liderando una empresa de conducción cultural. Su conocimiento y historial serán inmensamente aditivos a medida que continuamos escalamos nuestra empresa y propiedades», dijo Steward. «Este es un momento de validación para nuestra compañía joven. La sinergia entre la astuta estrategia de inversión de Harbourview y el plan de construcción de franquicias en Lion Forge nos permitirá colectivamente optimizar las oportunidades en el Nexus of Entertainment, Culture and Content y convertir en una categoría que define al líder de una posición de fuerza».

Las ofertas recientes de Harbourview incluyen una inversión de $ 85 millones junto con BPifrance en Animaj, la compañía de medios francesa que funcionan con IA especializada en entretenimiento para niños y familiares. También llegó a una asociación con Westbrook Studios de Will Smith, Unidad de Fabores y Jesse Collins Entertainment para una lista de biopics de hip-hop que comienza con la vida de Queen Latifah. Harbourview también es un inversionista en el banner de contenido macro de Charles D. King y en muchos medios de Mas, productor de la protagonista de John Leguizamo 2024 «The Long Game».

Las actividades de Lion Forge incluyen un acuerdo de primera vista con el Nickelodeon de Paramount para series y características animadas. Entre los proyectos en proceso se encuentran una serie de Bob Marley & The Family Band en asociación con Bob Marley Estate. Lion Forge también tiene un pacto con Penguin Young Readers Publishing Impresión de Random House, para desarrollar series y características. La compañía también dio un chapuzón con el cortometraje ganador de un Oscar «Hair Love».

Harbourview recientemente cerró $ 500 millones en financiamiento de la deuda del gigante de capital privado KKR a través de una titulización privada respaldada por los considerables activos de publicación de música y música de Harbourview. Desde su lanzamiento en 2021, Harbourview ha recogido más de 70 catálogos de música que albergan más de 35,000 canciones.

El acuerdo de Harbourview con Lion Forge fue facilitado por la capital participante. Lion Forge está representado por la gestión de artistas activistas.

(En la foto: David Steward II y Sherrese Clarke)