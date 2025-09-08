Happy’s Place Season 2 agrega Christopher Lloyd, Carol Kane, Cheri Oteri

Christopher Lloyd, Carol Kane y Cheri otteri Entra en un bar.

Específicamente «Happy’s Place», ya que los tres se han unido a la serie de comedia NBC de pubs como estrellas invitadas de la temporada 2. La comedia de situación regresa el 7 de noviembre.

Lloyd interpretará a Clive, un hombre que pierde su teléfono en Happy’s Place y regresa para recuperarlo. Kane interpreta a la esposa de Clive, Theresa, una mujer de espíritu libre en busca de justicia y emoción. Oteri es Mónica, una inspectora de salud sin sentido asignada a Happy’s Place. Ella es una palanca que toma su trabajo en serio y se niega a cortar esquinas cuando se trata de limpieza.

Reba McEntire ancla «Happy’s Place» como Bobbie, una mujer que hereda la taberna de su padre y se sorprende de conocer a su nueva socia comercial Isabella (Belissa Escobedo), una media hermana de 20 y tantos años que nunca supo que había tenido. «En la temporada 2, Happy’s Place vuelve a abrir sus puertas, y un secreto horneado desde hace mucho tiempo sale a la luz que probará lealtades y sacudirá las cosas dentro de la taberna», dice la logline. «A pesar de todo, Bobbie debe recordarles a todos que la familia no es en lo que naces, pero son las personas las que están a tu lado, incluso en el lugar de trabajo.

Junto a McEntire y Escobedo, «Happy’s Place» está protagonizada por Melissa Peterman, Pablo Castelblanco, Tokala Black Elk y Rex Linn. El escritor Kevin Abbott Ejecutivo produce con McEntire, Michael Hanel, Mindy Schultheis, Matt Berry y Pamela Fryman. La serie es producida por Universal Television, una división de Universal Studio Group. La serie es creada por Kevin Abbott y Julie Abbott.

Lloyd es mejor conocido por la trilogía «Volver al futuro», así como sus papeles en «One Flew Over the Cuckoo’s Nest» y «Taxi». Recientemente anotó su cuarta nominación al Emmy para un papel invitado en «Hacks», y se puede ver en la Temporada 2 de «Miércoles» y «Nadie 2». Es representado por Gersh y Jacob Greenspan.

Kane también proviene de «Taxi» y es un nominado al Oscar por su actuación en «Hester Street». Ella es una dos veces ganadora del Emmy cuyos créditos también incluyen «Chicago Hope», «Unbreakable Kimmy Schmidt» y «Hunters», así como el trabajo de voz en «Big Mouth» y «The Simpsons». Kane es representada por Liebman Entertainment y Stewart Talent.

Oteri es un veterano de «Saturday Night Live» que recurrió a «Mid Century Modern» de Hulu y «y así» de HBO Max. Sus créditos también incluyen «película de terror», «Inspector Gadget», «Liar Liar» y «Dumb and Dumberer». Oteri es representado por Brave Artists Management y Goodman, Genow, Schenkman, Smelkinson y Christopher.