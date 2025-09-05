Happy Kluivert y Adrian Wibowo se encuentran en el equipo nacional indonesio

VIVA – Entrenador Equipo nacional Indonesia, Patrick KluivertParece tan emocionado cuando se reúne en persona Adrian Wibowo En Surabaya, Java Oriental, el viernes por la mañana 5 de septiembre de 2025. La reunión se convirtió en el primer momento de su segundo desde que se llamó al joven delantero de los estados indonesios y unidos al equipo de Garuda.

Leer también: Antes de la jornada de la FIFA: Comparación del equipo nacional de Indonesia de la FIFA vs Taiwán



El momento cálido se subió a través de una cuenta oficial de Instagram Equipo nacional indonesio. En un video corto, Adrian que todavía lleva ropa casual parecía caminar hacia Kluivert en el hotel del equipo.

«Vaya, finalmente», dijo Adrian, sonriendo ampliamente.

«Finalmente sí, nos encontramos», respondió Kluivert con una alegría.

Leer también: Taiwán confía en un contraataque cuando se enfrenta al equipo nacional indonesio



El entrenador holandés parecía entusiasmado por dar la bienvenida al jugador de 19 años que ahora fortalece el FC de Los Ángeles en el Major League Soccer (MLS). Kluivert cree que la presencia de Adrian puede aumentar la fuerza del equipo nacional indonesio, especialmente en la línea del frente.

«¿Cómo estás?» Kluivert preguntó.

«Estoy bien. ¿Cómo estás?

Leer también: El importante mensaje de Rizky Ridho para 3 nuevos jugadores del equipo nacional indonesio



Desafortunadamente, Adrian ciertamente no pudo desplegarse cuando Indonesia se enfrentó a Taiwán en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya, el viernes por la noche. Esto fue transmitido directamente por el gerente del equipo nacional indonesio, Sumardji.

«Todavía no, Adrian no ha podido jugar contra Taiwán», dijo Sumardji.

Según él, el proceso administrativo sigue siendo una barrera. El estado de Adrian es similar al Elkan Baggott porque uno de sus padres sigue siendo ciudadano. Sin embargo, el pasaporte indonesio de Adrian ha expirado, por lo que debe reactivarse antes de defender oficialmente a Garuda.

«De modo que el proceso de encender el pasaporte primero. Después de eso, solo automáticamente puede convertirse en un ciudadano indonesio», explicó Sumardji.

El propio Adrian nació en Los Ángeles, California, el 17 de enero de 2006. Es hijo de Boogie Wibowo, un hombre de Surabaya, East Java, que tuvo una carrera en los Estados Unidos.