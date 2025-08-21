‘Happy Gilmore 2’ rompe el récord de Nielsen con 2.900 millones de minutos

«Feliz Gilmore 2«Continúa rompiendo los registros de transmisión.

Según los datos de transmisión de Nielsen, la secuela de comedia de larga gestación fue la película más transmitida por la semana del 21 al 27 de julio con 2.900 millones de minutos de visualización, y la película se lanzó Netflix el 25 de julio.

Con ese espectáculo, ha establecido el récord del total de visualización de una sola semana para una película en la historia del top 10 de la transmisión de Nielsen. El disco anterior fue «Glass Ceber: A Knives Out Mystery», que atrapado 2.200 millones de minutos cuando debutó en diciembre de 2023.

También marcó la mejor semana de transmisión de apertura para una película de Adam Sandler hasta la fecha. Según Nielsen, las películas de Sandler han generado más de 61 mil millones de minutos de visualización en Netflix. Ha protagonizado casi una docena de películas originales para Netflix, incluidas «Murder Mystery», «Hubie Halloween» y «The Week of».

Netflix informó previamente que «Happy Gilmore 2» Dibujó 46.7 millones de visitas Durante sus primeros tres días en la plataforma, con opiniones definidas como horas totales observadas divididas por el tiempo de ejecución total. Ese fue el fin de semana de apertura estadounidense más grande de todos los tiempos para una película de Netflix, así como la mejor para una de las películas de Sandler. La película ha estado en la lista Top 10 de Netflix durante las últimas cuatro semanas y contando.

«Happy Gilmore 2» llegó casi 30 años después de la película de 1996, que generó $ 40 millones en la taquilla y ayudó a consolidar a Sandler como una de las estrellas de comedia más grandes de su generación.

Junto con Sandler, la película vio el regreso de las estrellas originales Julie Bowen y Christopher McDonald, mientras que los nuevos miembros del reparto incluyeron a Benny Safdie, Bad Bunny, Travis Kelce y la esposa e hijos de la vida real de Sandler: Jackie, Sunny y Sadie.