Happy Catchy Studio lanza oficialmente «Didi Kempot AI», el legado del maestro ahora disponible a través de la tecnología

VIVA – Happy Catchy Studio con la familia extendida del fallecido Didi Kempot presentó oficialmente Didi Kempot AI, una innovación tecnológica cultural que recupera los valores, la filosofía y el carácter distintivo del maestro en un formato audiovisual interactivo. La iniciativa se desarrolló con estrictos estándares éticos y está bajo curaduría familiar directa y gestión oficial.

Didi Kempot AI no fue creada para reemplazar la figura humana, sino más bien como una representación digital verificada que está aquí para cuidar el gran legado de los fallecidos y brindar una nueva experiencia segura, responsable y llena de respeto por los Ambyar Friends.

Desarrollado con la bendición, supervisión y curaduría directa de la familia.

Todo el proceso de Didi Kempot AI, desde el diseño de personajes, la preparación de la narración, la recreación audiovisual hasta la gestión de cuentas oficiales, se encuentra en:

– Aprobación oficial de la familia.

– Curación de narrativas por parte de herederos.

– Coordinación total con la dirección oficial de Didi Kempot.

Putri, el representante de la familia y heredero, brindó todo su apoyo a

esta iniciativa:

«Consideramos que Didi Kempot AI es una forma honorable de mantener vivo el legado de Mas Didi. Todo el contenido, incluido el visual y el audio, se creó mediante un proceso creativo que aprobamos. Queremos que Ambyar Friends pueda recordar el espíritu de Mas Didi sin violar los valores o principios que sostenía».

Audiovisual seguro, creativo y responsable

Happy Catchy Studio confirma que:

1. El audio y las imágenes utilizadas no son reconstrucciones humanas reales, sino recreaciones.

Creativo basado en IA aprobado por la familia.

2. El contenido de IA no reemplaza el trabajo original del fallecido.

3. La tecnología de inteligencia artificial se utiliza como medio para la preservación cultural, no para la imitación humana.

Los formatos audiovisuales de Didi Kempot AI incluyen:

– Contenido de vídeo narrativo.

– Imágenes digitales de personajes de IA.

– Audio interpretativo que da vida a los mensajes del difunto.

– Narración interactiva en múltiples plataformas.

– Educación musical y cultural Campursari en un formato moderno.

Todos los materiales se someten a un proceso de curación ético para garantizar la integridad, el respeto y la idoneidad del verdadero carácter del difunto. El fundador de Happy Catchy Studio, Dino Hamid, destacó:

«Didi Kempot AI no reemplaza a los humanos ni a sus obras de arte. Este es un nuevo espacio digital que ayuda a mantener el gran legado de Mas Didi, presentando recuerdos a través de audiovisuales seguros, controlados y desarrollados junto con la familia».