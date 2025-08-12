Hanung Bramantyo se volvió loco, cuestionando ‘rojo y blanco para todos’ puede ser una cola de 200 colas de películas

VIVA – La industria cinematográfica indonesia está de vuelta en el centro de atención después director famoso Hanung Bramantyo hizo una crítica picante de película animada Rojo y blanco: Uno para todos.

En las cargas de las redes sociales virales, Hanung no solo cuestionó la calidad de la producción cinematográfica, sino que también reveló cuestiones sensibles relacionadas con cómo la película pudo obtener un horario de transmisión en los cines en medio de una larga cola de más de 200 otros títulos de películas indonesias. Esta crítica desencadenó una amplia discusión sobre los estándares de calidad y transparencia en la industria del cine del país.

Con décadas de experiencia en el mundo del cine, Hanung Bramantyo criticó sin rodeos el presupuesto de producción roja y blanca: uno para todo lo que se decía que solo eran RP 7 mil millones.

Según él, el número está lejos de ser suficiente para producir películas animadas de calidad que valgan la pena en los cines.

«Presupuesto de 7m para películas animadas, recorta impuestos 13% en el rango de 6m, a pesar de que no está dañado, ¡los resultados siguen siendo malos!» Cuit Hanung Bramantyo, citado el martes 12 de agosto de 2025.

Explicó que una cantidad tan grande de fondos era solo suficiente para las etapas iniciales, como hacer previsualización (PREVIS), que es un guión gráfico de color que es una guía de animadores. Hanung incluso analogiza la película con el presupuesto como «elenco grosero» en un edificio, que aún no tiene una bala de cemento o un acabado decente.

Además, Hanung dijo que para producir películas animadas de calidad, se necesitaba un presupuesto mínimo de Rp 30-40 mil millones, sin incluir costos promocionales, con un tiempo de producción de al menos 4-5 años.

Este análisis es un recordatorio para el público de que los números que suenan grandes para las personas comunes son inadecuadas en los estándares globales de la industria de la animación, lo que exige precisión técnica y grandes inversiones.

Sin embargo, lo que hizo que la crítica de Hanung fuera más acalorada fue la pregunta sobre la asignación de la ranura del cine. En la subida de su historia de las redes sociales, compartió capturas de noticias que mencionaron a ese productor rojo y blanco: uno para todos negó el uso de fondos del gobierno. Hanung realmente cuestionó algo más.

«Entonces, ¿por qué tienes que apurarse? Irónicamente, ¿cómo puedes obtener una fecha de transmisión en medio de 200 títulos de películas indonesios que se emitieron? dijo.

Esta maldición refleja la profunda frustración de Hanung en el sistema de distribución de pantalla de cine que no se considera transparente. Con cientos de películas indonesias que todavía están esperando su turno, el éxito de esta película obtiene un gran puesto de preguntas.

La crítica de Hanung no es solo un desbordamiento emocional, sino un reflejo de un cineasta senior por la salud de la industria cinematográfica indonesia. La industria de la animación del país está luchando por construir una reputación a través de trabajos de calidad como Nussa, Si Juki la película y Riki Rhino. Se teme que la presencia de la película con estándares de producción cuestionables, junto con la supuesta «incautación» de la ranura transmitida, dañe el ecosistema de la película en desarrollo.

La crítica picante de Hanung es un recordatorio importante de la necesidad de un estándar mínimo de calidad y transparencia en la industria, para mantener la Marwah del cine indonesio en los mercados públicos y globales.