Hanung Bramantyo descargó la producción de películas animadas de la cocina, ¿un presupuesto de Rp6 mil millones no es suficiente?

VIVA – Industria película animada en Indonesia nuevamente en el centro de atención después director famoso Hanung Bramantyo reveló hechos sorprendentes relacionados con el costo de producción de películas animadas Blanco rojo para todos.

Leer también: Lista completa de cines en toda Indonesia que muestran la película roja y blanca: una para todos



En una entrevista en el podcast Kasi Solutions, Hanung declaró que el presupuesto de Rp6.2 mil millones que fue anunciado para la película estaba lejos de cumplir con los estándares de calidad de las películas animadas de pantalla panorámica.

Según Hanung, conocido como el director detrás del éxito de Adit Sopo Jarwo, la película, el proceso de producir películas animadas para el cine tiene un nivel muy alto de complejidad.

Leer también: Película roja y blanca: una para todas las transmisiones hoy, ¡nota! En Yakarta solo hay en estos 3 cines



«Animación para una clase de pantalla grande, 6 m no es suficiente, hombres», dijo, citado el jueves 14 de agosto de 2025.

Explicó que el presupuesto no pudo cubrir las necesidades de producción que incluían una variedad de etapas complicadas, que van desde el desarrollo de la historia, el diseño de personajes, hasta el proceso de representación que requiere tecnología sofisticada y mucho tiempo.

Leer también: Hanung Bramantyo se volvió loco, cuestionando ‘rojo y blanco para todos’ puede ser una cola de 200 colas de películas



Además, Hanung explicó que la fabricación de películas animadas de calidad puede demorar hasta tres a cinco años para todo el proceso de producción.

«Hacer una película animada estándar es de 3 a 4, incluso 5 años», dijo.

Este proceso incluye escribir scripts maduros, hacer activos visuales como personajes y fondos, así como una representación que exige dispositivos con altas especificaciones.

Según él, estas etapas a menudo no son entendidas por personas comunes que consideran una producción animada similar al contenido digital ordinario.

Hanung también destacó la diferencia fundamental entre la animación para plataformas digitales como YouTube y Animation para la pantalla grande.

«Hay dos plataformas, una plataforma de cine de pantalla grande con el píxel, el número de píxeles es de 2k, no 1080», explicó.

La alta resolución necesaria para el cine exige una precisión e inversión mucho mayor que la animación para las plataformas en línea. Este es uno de los factores que hacen que los costos de producción se activen.

A través de su explicación, Hanung parece querer educar al público que la calidad de las películas animadas depende mucho de la cantidad de inversión, tanto en términos de tiempo como de fondos. Esta declaración también es un recordatorio de que la industria de la animación indonesia todavía tiene un gran desafío para competir con los estándares globales, especialmente en términos de financiación y comprensión del proceso de producción.

Con su experiencia en la industria del cine, Hanung espera que su punto de vista pueda abrir ideas públicas sobre la realidad detrás de la pantalla de la producción de animación del país.