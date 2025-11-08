Hansip en Cakung recibió un disparo cuando frustraba el robo de una motocicleta

Jacarta – Un oficial de Defensa Civil (Hansip) en West Cakung, en el este de Yakarta, fue alcanzado por disparos cuando intentaba interrumpir la acción. robo bicicleta motor el sábado por la mañana.

«Alrededor de las 04.30 WIB, nuestros piquetes recibieron información de los residentes de que había una víctima de una herida de bala en la aldea de Cakung Barat, Cakung, al este de Yakarta», dijo el jefe de policía de Cakung, Widodo Saputro, cuando fue confirmado en Yakarta el sábado.

El incidente ocurrió alrededor de las 03.30 WIB en Kampung Baru, Jalan Siswa RT 07/RW 09, West Cakung Village, distrito de Cakung, al este de Yakarta.

Ilustración de un robo de moto Foto : VIVA.co.id/BS Putra (Medan)

La víctima con las iniciales AS (42) es un residente de Sukapura Village, distrito de Cilincing, que trabaja diariamente como jornalero ocasional y también ayuda con actividades de seguridad ambiental como Hansip en RW 09.

En el momento del incidente, la víctima se encontraba realizando guardia nocturna con dos de sus compañeros, T (48) y R (58).

Según el testimonio de un testigo, el incidente comenzó cuando la víctima, que estaba monitoreando las cámaras de seguridad, vio a dos personas sospechosas en la zona residencial. Se sospechaba que los dos querían hacer palanca en una motocicleta estacionada al costado de la carretera.

«La víctima estaba realizando una vigilancia nocturna o patrullando como Hansip RW 09. En ese momento, la víctima estaba monitoreando la cámara de vigilancia (CCTV) y vio a dos personas sospechosas de husmear en una motocicleta», dijo.

Al ver esto, la víctima y dos de sus compañeros se desplazaron inmediatamente hasta el lugar en una motocicleta con matrícula B 4244 UEE que conducía la víctima.

Al llegar al lugar, la víctima inmediatamente estrelló su motocicleta contra el vehículo del autor del robo de la moto (curanmor) para evitar que ambos pudieran escapar.

«Cuando vio al agresor, la víctima inmediatamente chocó su motocicleta contra la del agresor y hubo una pelea. entre Víctimas y perpetradores», afirmó.

Luego se escucharon dos disparos que provocaron la caída de la víctima. Los dos testigos pidieron inmediatamente ayuda a los vecinos para ver el estado de la víctima.

«Luego hubo dos disparos. La víctima cayó inmediatamente, el testigo 1 y el testigo 2 se aseguraron y pidieron ayuda a los residentes», dijo Widodo. (Hormiga)