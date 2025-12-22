Hansi se convierte en el distrito 23 de Haryana, el estado emite una notificación







El Haryana gobierno ha emitido una notificación que convierte a Hansi en un distrito separado, a partir del lunes. Con esto, el estado ahora cuenta con un total de 23 distritos.

En su declaración, el gobierno dijo: «En ejercicio de los poderes conferidos por la sección 5 de la Ley de Ingresos de la Tierra de Haryana de 1887 (Ley de Punjab 17 de 1887) leída con la sección 5 de la Ley de Registro de 1908 (Ley Central 16 de 1908), el Gobernador de Haryana por la presente varía los límites y altera el número de subdivisiones del distrito de Hisar, a fin de formar un nuevo Distrito para se llamará Hansi y comprende las subdivisiones de Hansi y Narnaund».

Mientras tanto, el ministro principal de Haryana, Nayab Singh Saini, dijo que el proceso de registro de tierras en todos los tehsils del estado se realiza completamente en línea, lo que reduce significativamente las oportunidades de corrupción. Los compradores ahora pueden solicitar el registro en línea desde sus hogares.

Los tehsildars deben completar los registros dentro de un plazo establecido. Si un registro no se completa a tiempo, el tehsildar en cuestión debe presentar una explicación por escrito al gobierno. Si la respuesta no es satisfactoria, se aplicarán medidas disciplinarias. acción Se iniciará un proceso y la responsabilidad se transferirá a un oficial superior, dijo, según un comunicado.

Anteriormente, el Gabinete de Delhi aprobó la propuesta histórica para reorganizar los 11 distritos de ingresos existentes de Delhi en 13 nuevos distritos de ingresos que serán completamente coterminales con las 12 zonas de MCD, NDMC y la Junta de Acantonamiento de Delhi, según un comunicado.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Ingresos del gobierno de Delhi, la capital nacional tendrá 13 distritos: Sureste, Vieja Delhi, Norte, Nueva DelhiCentral, Centro Norte, Suroeste, Norte exterior, Noroeste, Noreste, Este, Sur y Oeste.

Según el comunicado de prensa, la medida tiene como objetivo poner fin a la confusión jurisdiccional de décadas entre los distritos fiscales y las zonas MCD, aumentando el número de subdivisiones de 33 a 39 y el número de oficinas de Subregistro de 22 a 39.

Según el gobierno de Delhi, esta reforma mejorará significativamente la facilidad de vida, acelerará la prestación de servicios y garantizará una coordinación perfecta entre los registros de tierras, el registro de propiedades, cívico servicios y reparación de agravios.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente