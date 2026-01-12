Hans Zimmer critica que los Globos de Oro no transmitan la banda sonora original


delante de la Globos de Oro el domingo, el legendario compositor de cine y productor musical Hans Zimmer respondió a la decisión de la entrega de premios de no televisar la categoría de mejor música original.

«Creo que es una pena no honrar a esas personas, mis amigos, que trabajan tan duro para convertirse en una voz», dijo Zimmer. Variedades Angelique Jackson, refiriéndose a sus compañeros compositores y añadiendo que ayudan a darle tono a la película y a navegar por su contenido emocional.

«Como persona que hace películas desde siempre, todos los que trabajan en una película trabajan al máximo, no duermen, no hay fines de semana. A veces mis hijos se preguntan quién soy, entro en casa y llaman a la policía», añade Zimmer con humor. «Creo que el trabajo siempre debe ser reconocido… Este año es un año fantástico para los compositores; no los ignores, no hay película sin ellos».

Nominado este año por su trabajo en “F1”, Zimmer ha sido nominado en 17 ocasiones al Globo de Oro a la mejor música original en una película y ha ganado tres veces, llevándose a casa premios por “Dune” (2022), “Gladiator” (2001) y “El Rey León” (2004).

“F1” es una película dramática deportiva protagonizada por Brad Pitt como un piloto de Fórmula Uno que está convencido de salir de su retiro y entrenar a un novato prodigio (Damson Idris) para la carrera Apex Grand Prix. Dirigida por Joseph Kosinski, la película también está nominada en la categoría de logros cinematográficos y de taquilla.

Otros nominados a mejor música original incluyen a Alexandre Desplat (“Frankenstein”), Ludwig Göransson (“Sinners”), Jonny Greenwood (“One Battle After Another”), Kangding Ray (“Sirāt”) y Max Richter (“Hamnet”).

¿La única ventaja de que la categoría no sea televisada?

«Esto significa que no tengo que pronunciar un discurso demencial y avergonzar a la humanidad tal como la conocemos», bromea Zimmer.

