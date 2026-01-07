Hannah Stocking protagoniza la reproducción de un microdrama musical del segundo rodeo

Un canto, pero que sea muy breve.

En un nuevo giro en la tendencia del microdrama, medias de hannahun creador digital y comediante muy popular con más de 72 millones de seguidores, protagoniza “Playback”. La serie proviene del estudio digital. Segundo Rodeoque promociona “Playback” como el primer musical producido específicamente para video vertical. El proyecto también está protagonizado por Amber Laird (“Day Trip”, “Ratched”) y Sophie Sumner (ganadora del ciclo 18 de “America’s Next Top Model”), junto a Royce Lundquist (“Callsign Legacy”, “Queen of the Court”) y Sarah Sampino (“I Became Mrs Greyson by Bragging”).

La serie concluyó recientemente su producción y se estrenará en la aplicación de transmisión de microdrama My Drama de Holywater a principios de 2026. Este otoño, Fox Entertainment anunció una inversión en Holywaterjunto con un pacto de producción.

La serie musical sigue a Maddie Bryce (interpretada por Amber Laird), una compositora en apuros que crea en secreto una versión artificial de sí misma que se convierte en una sensación del pop mundial. A medida que la fama supera a su doble digital, Maddie debe afrontar las presiones de su doble vida mientras recupera su voz e identidad en un final musical culminante sobre la autenticidad y el coraje, según Second Rodeo.

«Los microdramas representan la próxima evolución en contenido de formato corto, y los creadores están viendo el valor y la oportunidad de llegar a nuevas audiencias en este formato», dijo Scott Brown, fundador y director ejecutivo de Second Rodeo. «Al combinar la profundidad narrativa con la narración vertical centrada en los dispositivos móviles, estamos ampliando los límites de lo que puede ser un microdrama».

“Playback” es una coproducción de Second Rodeo, 3Pas Studios y Visceral Productions, con sede en la Ciudad de México. La serie está dirigida por los productores ejecutivos de Second Rodeo, Scott Brown, quien también dirigió la serie, y Stacy Howard, junto a Javier Williams y Pablo Calasso. Los coproductores ejecutivos incluyen a Brandon Carroll, Andrew Barcello y Keith Knee. Como productores se encuentran Caroline Stella, Carmina Carballal y Juan Pablo Caussin. Las canciones originales de la serie están escritas por la compositora Keeley Bumford, conocida profesionalmente como Dresage.

“Playback” sigue al lanzamiento del thriller romántico de Second Rodeo “The Diamond Rose”, que se lanzó en My Drama de Holywater en el verano de 2025. “Diamond Rose” se convirtió en uno de los títulos más populares de la plataforma, logrando 20 millones de visitas en las primeras 24 horas y ganando premios en los International Short Drama Awards y LA Vertical Drama Market.

Bogdan Nesvit y Anatolii Kasianov, cofundadores y codirectores ejecutivos de Holywater, con sede en Ucrania, dijeron que su visión es convertir las series verticales en «una experiencia cinematográfica».

«Las series verticales son la próxima frontera y ‘Playback’ es un ejemplo perfecto de la innovación que permite este formato», dijo el dúo. «Al haber trabajado antes con Scott, sabemos lo excepcional que es al crear series que resuenan entre millones de espectadores en todo el mundo. Estamos emocionados de verlo a él y al increíble elenco de ‘Playback’ dar vida a esta historia imperdible».

Mire el avance de “Playback”, que presenta una versión de “Life on Mars” de David Bowie interpretada por Ting Min: