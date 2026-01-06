Hannah Einbinder sobre la historia de That Timely ‘Hacks’ y Stephen Colbert



Hablando ante una audiencia de sus compañeros actores de SAG-AFTRA, Hannah Einbinder admitió que era “espeluznante” verlo Esteban ColbertLa cancelación refleja una trama de su exitosa serie «trucos.” Einbinder hizo su debut en la televisión nacional haciendo un monólogo en marzo de 2020 en “The Late Show With Stephen Colbert” y ha regresado como invitada a lo largo de los años.

Einbinder, quien recientemente ganó un premio Emmy como actriz de reparto en una serie de comedia, habló de cómo la cuarta temporada fue una carta de amor a la televisión nocturna, con Deborah Vance de Jean Smart finalmente lanzando su propio programa. Pero la alegría dura poco, ya que Deborah y su escritora principal Ava (Einbinder) pronto se encuentran comprometiendo su integridad de diferentes maneras debido a las demandas de la cadena. Las cosas llegan a un punto crítico en el episodio del 22 de mayo «A Slippery Slope», cuando a Deborah se le ordena despedir a Ava. En lugar de obedecer, Deborah sorprende a todos al decirle a la audiencia la verdad y pierde su espectáculo.

Dos meses después, se anunció que CBS no renovaría “The Late Show”, y se especuló ampliamente que la elección se debía a las críticas abiertas del presentador al presidente Donald Trump. Dos meses después, el programa del también presentador nocturno Jimmy Kimmel fue suspendido abruptamente después de que abordó el tiroteo de Charlie Kirk en su monólogo. El presidente de la FCC, Brendan Carr, había amenazado con retirar las licencias de transmisión de las afiliadas de ABC y pronto los grupos de estaciones Nexstar y Sinclair anunciaron que no transmitirían el programa. Kimmel volvió al aire días después, debido en parte a una protesta pública masiva.

Las escenas de “Hacks” se filmaron al menos medio año antes del anuncio de Colbert, y Einbinder dice que fue extraño ver cómo se desarrollaba. «Creo que fue como, mierda, esto es realmente una locura y también espeluznante que fuera específicamente tarde en la noche y específicamente ese tipo de censura», señaló. «Es tan extraño».

Sin embargo, añadió, en cierto modo no fue inesperado. «Al observar la forma en que han ido las cosas durante bastante tiempo, no encontré que lo que les pasó a Stephen Colbert y Jimmy Kimmel fuera un shock en absoluto debido a toda la censura que hemos visto. Académicos, periodistas, estudiantes han sido despedidos o expulsados, o, en algunos casos, encerrados por expresar su discurso. Así que, ver lo que sucedió no fue de ninguna manera una sorpresa para mí, desafortunadamente».

Einbinder continuó elogiando a los creadores del programa Paul W. Downs, Lucia Aniello y Jen Statsky por cómo se abordó la historia y cómo se incorporó al programa de manera orgánica. «Estoy muy orgullosa de Paul, Lucia y Jen por manejar ese tema y por hablar sobre ello y por hacerlo de una manera hermosa y también ganada dentro de la narrativa», reveló. «No es como obligar a nadie a tragar nada. Está realmente justificado y basado en la realidad, como sabemos».

Einbinder también insinuó que en la próxima temporada «se enfrentarán de manera similar a ciertos problemas del día, y eso me enorgullece mucho».

Einbinder también habló de cómo “Hacks” fue su primer trabajo como actriz después de comenzar su carrera como comediante. Reiteró su amor por el medio, pero admitió que hubo momentos difíciles. “Sentí dolor, lo hice todo”, dijo. «Me abuchearon en un puto salón en la zona rural de Washington durante un maldito torneo de billar. Estuve en un maldito Holiday Inn Express en Laramie, Wyoming, el día de San Valentín, y simplemente mirando el techo de requesón pensé: ‘Debería volver a mi trabajo de barista. Esto es un error'».

Pero cuando le dijeron que el monólogo requiere valentía, ella respondió: «No sé si es valiente. Creo que es un acto desesperado para gente desesperada, pero me encanta. Me encanta esta forma de arte. Es tan increíble, tan puro y ahí. No hay nada como estar en una habitación con gente y compartir eso».

Vea la conversación de la Fundación SAG-AFTRA de Einbinder a continuación.

https://youtu.be/_-PvHCmwrH8?si=rI–tN_2Kzg69vGx