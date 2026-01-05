Hannah Berner establece un especial de stand-up para Hulu (EXCLUSIVO)

Hannah Berner se une a la alineación de HuluEl banner “Hularious” con un nuevo especial de comedia en vivo ambientado en el transmisor.

Si bien aún no se conocen el título y la sinopsis del especial, será dirigido por Jeff Tomsic y producido por Rotten Science. Berner actuará como productor ejecutivo junto con Matthew Vaughan a través de Rotten Science y Tomsic. El especial se estrenará en 2026 y se transmitirá en Hulu y en Hulu en Disney+ para suscriptores de paquetes en los EE. UU. A nivel internacional, se transmitirá en Disney+.

Berner es bien conocida por sus dos podcasts: “Giggly Squad”, que presenta junto con Paige DeSorbo, y “Berner Phone”, presentado junto con su esposo Des Bishop, y ha ganado popularidad por las entrevistas cómicas con hombres de la calle llamadas “Han on the Street” que publica en las redes sociales. En 2023, fue nombrada para VariedadLista de 10 cómics para very en 2024, Netflix lanzó su primer especial de stand-up, “We Ride at Dawn”.

Está representada por Entertainment 360, WME, Hansen, Jacobson, Teller, Hoberman, Newman, Warren, Richman, Rush, Kaller, Gellman, Meigs & Fox, LLP y The Lede Company.

Berner se une a una lista cada vez mayor de comediantes que llevan su talento a Hulu, que estrenó su cartel Hularious en noviembre de 2024 con el especial de stand-up de Jim Gaffigan, “The Skinny”. Además de Gaffigan, la alineación de Hularious incluye a Ilana Glazer, Roy Wood Jr., Chris Distefano, Bill Burr, Jessica Kirson, Matteo Lane, Atsuko Okatsuka, Zarna Garg, Ralph Barbosa, Andrew Santino, Frankie Quiñones, Sebastian Maniscalco y Kumail Nanjiani, con especiales de Lisa Ann Walter y Nikki Glaser por venir.