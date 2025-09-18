Hannah Beachler recibirá el Premio de Impacto Creativo de Variety en SCAD

Diseñador de producción ganador de un Oscar Hannah Beachler será honrado con VariedadEl impacto creativo en el premio de diseño de producción en el Festival de Cine de Scad Savannah.

Beachler hizo historia cuando se convirtió en la primera afroamericana en llevarse a casa un trofeo en la categoría de diseño de producción para su trabajo en «Black Panther». Ella ha sido la opción de Ryan Coogler, con los dos trabajando en «Fruitvale Station», «Creed» y «Black Panther: Wakanda Forever» juntos.

«Scad está encantado de asociarse nuevamente con Variedad Para presentar el Premio de Impacto Creativo al Extraordinario Diseñadora de Producción, Hannah Beachler «, dijo Christina Routhier, directora ejecutiva senior del Festival de Cine de Scad Savannah.» Su trabajo en ‘Sinners’, de la inquietante Juke, las texturas del Delta del Mississippi, recurre a la película en la autenticidad mientras eleva la historia a algo de otra vela. Las elecciones que tomó demuestran el poder del diseño de producción para dar forma a la narrativa y profundizar la experiencia cinematográfica. Para nuestros estudiantes de SCAD en diseño de producción, cine y televisión, su arte es un ejemplo inspirador de la construcción del mundo audaz e innovador, y estamos encantados de celebrar sus contribuciones a la realización de movimientos ”.

«El trabajo de Hannah es extraordinario. En nombre de VariedadEstoy encantado de asociarme con el equipo del Festival de Cine de Scad Savannah y reconocer su trabajo ”, dijo VariedadEl editor de artesanos senior Jazz Tangcay. «El Premio Creative Impact celebra a alguien que ha tenido un impacto en su campo, y el trabajo de Hannah ha hecho exactamente eso. Desde la construcción de Wakanda hasta el Delta del Mississippi en ‘Sinners’, escucharla hablar sobre su proceso y la investigación será un regalo para los estudiantes de Scad. La visión de Hannah en su proceso será una clase maestra y será una mañana emocionante». Tangcay continuó: «Esta es la primera vez que otorgamos el impacto creativo en el diseño de producción, y qué mejor lugar para hacerlo que en Savannah, y para presentarlo a Hannah y celebrar su increíble carrera».

Beachler recibirá este premio durante el SCAD Savannah Film Festival, que se extenderá del 25 de octubre al 1 de noviembre.

Presentado por el Savannah College of Art and Design, el SCAD Savannah Film Festival está lleno de creatividad cinematográfica de profesionales galardonados y cineastas emergentes. Cada año, más de 63,000 personas asisten al festival de ocho días. Una parada distinguida en el camino a los Premios de la Academia, el festival anual comienza con una proyección de la noche de apertura de gala, mientras que el resto de la semana presenta películas de competencia programadas, proyecciones de estreno, talleres, conferencias y paneles. Estos eventos tienen lugar en los teatros históricos de SCAD y los espacios de estudio líderes en la industria en toda la histórica ciudad de Savannah, GA.

Como se anunció anteriormente, Jon M. Chu recibirá el Premio Vanguard Director y Jennifer López recibirá el Premio Virtuoso.

VariedadLa editora principal de los premios Clayton Davis también volverá para organizar el panel «Píxeles y lápices».