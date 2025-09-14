Hannah Al Rashid confió a ser una Línea Guerrera 2, críticas de los internautas a su exhusband

VIVA – Cifra Hannah Al Rashid De repente, el centro de atención de los usuarios de las redes sociales siguió con su confianza en relacionado con los combatientes de línea. Esta efusión del corazón comenzó con la razón por la cual Hannah Al Rasyid se unió a la película Lyora. Para obtener información, esta película le dice a la lucha de una pareja casada que se ofrezca.

En su carga subida en la cuenta Tiktok @Sigwedia, Hannah dijo que se sentía muy conectada con el personaje de Meutiya porque ambos entendieron una sensación de pérdida que era tan profunda.

«Entiendo muy bien la sensación de pérdida que ha sentido el personaje de Meutiya», escribió Hannah.

Hannah también mencionó que la sensación de pérdida todavía estaba impresa en su corazón hasta ahora. La herida de pérdida dijo que Hannah aún no se había curado por completo.

«Hasta ahora, tal vez todavía no he pasado de la pérdida», dijo.

Hannah también reveló oraciones y esperanzas a todas las mujeres que luchaban por obtener descendencia. Porque él sabe exactamente cómo se siente estar en esa posición.

«Pero tengo la esperanza de los luchadores de dos líneas, porque también he estado allí», escribió.

Hannah también fijó oraciones sinceras y conmovedoras por las mujeres del guerrero de dos líneas. Espera que algún día aquellos que están luchando puedan obtener frutos o dulces resultados de su lucha hasta ahora.

«Ruego que Alah Swt otorga sus deseos pronto Inshaallah (rezo para que Allah Todopoderoso le conceda sus oraciones, Inshaallah)», escribió Hannah Al Rashid.



Confiar en Hannah Al Rashid para ser un guerrero de dos líneas

De repente, la efusión del corazón de Hannah Al Rashid se llenó de inmediato con la atención de los internautas. No unos pocos de los que conectan la efusión del corazón de Hannah Al Rashid con su exhusband, Nino fernández quien actualmente está esperando a su bebé con Steffi Zamora.

«Realmente duele el dolor. Espero que Hannah pueda encontrar un hombre que acepte lo que es, sí, si no hay un niño, ni un punto de referencia para la felicidad», comentó los internautas.

«Solo Dewi Sandra y Dini Aminarti que tienen la suerte de tener un compañero que quiere aceptar las deficiencias», dijo otro.

«Este es como el caso de Song Joong Ki y ex Anjir. ¿Cómo pueden las personas matrimoniales decir que no son luchadores de línea 2. Esperando que el contrato termine, solo quede embarazada, se ha divorciado a través de los medios de comunicación», comentó internautas.

«Hermana, rezo por un buen hombre que pueda aceptarte como está, Amén», rezó el internautor.