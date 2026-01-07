Hangzhou, una ciudad Patrimonio de la Humanidad que atrae cada vez más a turistas indonesios

Hangzhou, VIVA – Hangzhou, capital de la provincia de Zhejiang, China, es cada vez más agresiva a la hora de posicionarse como un destino líder para los turistas internacionales, incluidos los de Indonesia.

Esta ciudad, que ha sido testigo del nacimiento de la civilización china durante más de cinco milenios, está emergiendo ahora como un nuevo imán para el turismo global, combinando una rica historia, paisajes culturales de clase mundial y una cara de ciudad moderna y dinámica. Desplázate para saber más, ¡vamos!

La propia China figura constantemente entre los cinco destinos extranjeros favoritos de los turistas indonesios. Según datos de la Agencia Central de Estadísticas (BPS), más de 300.000 turistas indonesios visitaron China durante el semestre I-2025, o alrededor del 5,6 por ciento del total de viajes realizados por ciudadanos indonesios al extranjero.

En este contexto, Hangzhou también aprovechó el impulso. Un símbolo del fortalecimiento de la promoción turística puede verse en la emisión de sellos postales conjuntos entre Indonesia y China en agosto de 2025, coincidiendo con el 75.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países. El sello de edición especial presenta dos íconos turísticos: el lago Beratan en Bali y el lago del Oeste en Hangzhou.

Tres sitios del Patrimonio Mundial se convierten en un pilar

Las principales atracciones de Hangzhou se encuentran en sus tres sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cada uno de los cuales representa una fase importante en el viaje de la civilización china.

El Paisaje Cultural del Lago del Oeste se conoce a través del concepto de “Diez Vistas del Lago del Oeste”, una obra maestra de estética clásica que refleja la armonía entre los humanos y la naturaleza durante más de mil años. Esta zona es un símbolo del romance y la filosofía de vida del pueblo chino.

Mientras tanto, el Gran Canal (Sección Hangzhou), la vía fluvial artificial más larga y antigua del mundo, conserva vestigios de la gloria económica pasada. Hoy, esta zona histórica convive con modernos centros de actividad urbana.

No menos importante, el sitio arqueológico de la ciudad de Liangzhu presenta una imagen temprana de la civilización china que tiene más de 5.000 años. Las estructuras monumentales de la ciudad, el avanzado sistema de gestión del agua y los valiosos artefactos de jade refuerzan el apodo de Hangzhou como «la primera ciudad de China».

El turismo de compras es cada vez más amigable para los turistas

Para aumentar la comodidad de los turistas extranjeros, Hangzhou también está optimizando la política de Reembolso de Impuestos para Turistas (TRT). A través de este esquema, los turistas extranjeros pueden obtener la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre compras en determinados comercios al regresar a su país de origen.