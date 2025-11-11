¡Han sido unos meses de lo más locos!

Bandung, VIVA – Mediocampista elegante persib bandung, Thomas Hayeaprovechó el parón de competición para disfrutar de unas breves vacaciones tras la espectacular victoria de Maung Bandung sobre Selangor FC en la AFC Champions League Two 2025/2026, jueves 6 de noviembre de 2025.

En el partido que se celebró en el estadio MBPJ Petaling Jaya, Malasia, Persib logró revertir la situación, pasando de ir perdiendo 0-2 a ganar 3-2. Este resultado no sólo mantiene las esperanzas de Persib en las competiciones asiáticas, sino que también añade una gran motivación a todos los jugadores.

Haye, apodado “Profesor” por su inteligencia y su juego tranquilo en el centro del campo, admitió que la victoria fue el momento perfecto para tomarse un descanso.

«El momento perfecto para empezar unos días de descanso. Orgulloso del equipo y de volver a ganar en una noche especial», afirmó Haye, citado en la web oficial del club, persib.co.id.

El jugador holandés afirmó que los últimos meses han sido un periodo de mucha actividad para el equipo de Persib. El apretado calendario de competición hace que los jugadores apenas tengan tiempo para descansar.

«Los últimos meses han sido el período más intenso. No ha habido tiempo para descansar ni siquiera procesar todo. Es hora de respirar un momento y disfrutar de estos días», continuó.

Después de disfrutar de cuatro días de descanso, el equipo de Persib está programado para regresar a los entrenamientos el martes 11 de noviembre de 2025. Su próxima atención se centra en el partido de la Liga 1 de Indonesia 2025/2026 contra el Dewa United, que se celebrará en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) el viernes 21 de noviembre de 2025.

La victoria sobre el Selangor FC supuso un impulso para el equipo de Bojan Hodak de cara a la apretada agenda de la competición. Se cree que estas cortas vacaciones pueden restaurar física y mentalmente a los jugadores, incluido Thom Haye, antes de regresar al campo con nuevas energías.