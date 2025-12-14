Han pasado 58 años, tenemos 9,5 millones de miembros

Jacarta – Dirección Central de Kushin Ryu M Karate-Do Indonesia (NO) se confirmó oficialmente el período 2025-2030. La inauguración tuvo lugar en MUY Centro deportivo, South Tambun, Bekasi Regency, Java Occidental (Java Occidental), domingo 14 de diciembre de 2025.

Lea también: Recomendaciones de la reunión nacional de trabajo: Hanura apunta a un mínimo del 5% de los votos en las elecciones de 2029



A la procesión de inauguración asistió el presidente del consejo directivo de KKI, Aburizal BakrieProfesor de KKI de Japón, Sensei Matsuzaki, Consejo de Maestros de KKI y Consejo del Cinturón Negro, así como todos los administradores provinciales de KKI en toda Indonesia. La Gestión Central del KKI para el período 2025-2030 fue determinada mediante el Decreto Número 01/PP-KKI/X/V/2025.

En la carta, el Consejo Asesor del KKI está compuesto por Aburizal Bakrie, el general del TNI Agus Subiyanto y el comisionado general de policía (retirado) Gories Mere. En las filas de Asesores, Sangga Rustandi, el General de División (retirado) del TNI Suyanto, el General de División (retirado) del TNI Moch Takuyasa Wiriawan y el General de División (retirado) del TNI Abdul Salam.

Lea también: Hanura realiza reunión nacional de trabajo-Bimtek, Oso: Mejorar la calidad y solidez de los cuadros



El presidente general del PP KKI, Oesman Sapta (OSO), fue elegido por sexta vez por aclamación. En esta gestión estuvo acompañado por el General de División del TNI (Ret.) Gregorius Henu Basworo como Secretario, y el Tesorero General, Hendri Wijaya. En el cargo de Profesor, Souke Horyu Shinya Matsuzaki.



Inauguración de la Dirección Central del KKI 2025-2030

Lea también: Hanura recauda donaciones de 1.800 millones de IDR para ayudar a las víctimas del desastre en Sumatra



«¿Estás listo para llevar a cabo tus deberes?» preguntó el presidente del Consejo Asesor del KKI, Aburizal Bakrie. «Listo», respondió al unísono la junta directiva confirmada. A continuación, Aburizal Bakrie entregó la bandera de Pataka KKI al presidente general Oesman Sapta.

En su discurso, OSO calificó el momento de la toma de posesión de la nueva dirección como un día de reactivación para el KKI. A sus 58 años, explicó, el KKI ha hecho muchas contribuciones a nivel nacional e internacional.

«Estoy orgulloso de todos ustedes. Especialmente de aquellos que vienen de diversas regiones. Actualmente, KKI tiene 58 años. Desde su fundación hasta ahora, tenemos 9,5 millones de miembros», dijo OSO al comenzar sus comentarios.

OSO dijo que al comienzo del KKI solo había unos pocos miembros en sus dedos. La primera dirección del KKI estuvo a cargo del teniente general Sarwo Edhi Wibowo, como presidente del consejo de administración, y del general de división Seno Hartono, como presidente general de la dirección central y presidente del consejo de administración.

Gurú, sensei Matsuzaki.

«El primer entrenamiento fue en Bandung, en la casa del señor Aburizal Bakrie. Así que fue apropiado y apropiado que el señor Aburizal se convirtiera en el entrenador del KKI», dijo.