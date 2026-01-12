Han bajado precios de chiles, cebollas, arroz y aceite de cocina, consulta el listado completo

Jacarta – informó la Agencia Nacional de Alimentos, también conocida como Bapanas, precio chile pimienta de cayena roja hasta Rp 49.984 por kilogramo (kg) o menos de Rp. 3.980 del día anterior a Rp. 53.964 por kilogramo.

Los datos del Panel de Precios de Bapanas del lunes por la mañana también señalaron que el precio de los chiles rojos rizados era de 37.908 IDR por kg, 3.031 IDR menos, y el precio de los chiles rojos grandes era de 33.907 IDR por kg o 5.125 IDR menos que el día anterior.

entonces el precio cebolla el rojo a 42.219 IDR por kg o 1.688 IDR menos, y el precio del ajo en bulbo a 38.107 IDR por kg o 618 IDR menos que el día anterior.

Comerciante de arroz en el mercado principal de Rau, ciudad de Serang, Banten. Foto : VIVA.co.id/Yandi Deslatama (Serang)

Precio arroz La prima se registró en 15.384 IDR por kg o una disminución de 152 IDR por kg, el precio del arroz mediano fue de 13.609 IDR por kg, una disminución de 145 IDR, el precio del arroz SPHP fue de 12.408 IDR por kg o una ligera disminución de 69 IDR, y el precio del arroz local especial fue de 15.569 IDR por kg o una disminución de 219 IDR con respecto a antes.

Mientras tanto, el precio del maíz a nivel de agricultor se registró en 6.814 IDR por kg o un aumento de 235 IDR con respecto al día anterior, y el precio de la semilla de soja seca (importada) fue de 10.772 IDR por kg o una disminución de 110 IDR con respecto al día anterior.

A continuación, el precio de la carne de vacuno pura es de 136.221 IDR por kg o un aumento de 459 IDR, el precio de la carne de pollo de raza pura es de 38.536 IDR por kg o una disminución de 784 IDR, y el precio de los huevos de gallina de raza pura es de 30.755 IDR por kg o una disminución de 410 IDR con respecto al día anterior.

Además, el precio del azúcar al consumidor es de 17.977 IDR por kg o una disminución de 82 IDR, y el precio de la sal al consumidor es de 11.252 IDR por kg o una disminución de 272 IDR con respecto al día anterior.

Luego, el precio del aceite de cocina envasado fue de 20.666 IDR por litro, 293 IDR menos, el precio del aceite de cocina a granel fue de 17.205 IDR por litro o 417 IDR menos, y el precio de Minyakita fue de 17.349 IDR por litro o 319 IDR menos que el día anterior.

Además, el precio de la harina de trigo a granel fue de 9.469 IDR por kg o una ligera disminución de 265 IDR, y el precio de la harina de trigo envasada fue de 12.948 IDR por kg o un aumento de 12 IDR con respecto al día anterior.

El precio del producto caballa es de 44.537 IDR por kg o un aumento de 17 IDR con respecto al día anterior, el precio de la caballa es de 36.204 IDR por kg o una disminución de 658 IDR, y el precio del chano es de 35.892 IDR por kg o una disminución de 304 IDR con respecto al día anterior.