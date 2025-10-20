‘Hamnet’ y ‘Rental Family’ ganan el premio del público de Middleburg 2025

Por segundo año consecutivo, dos películas han compartido el máximo galardón del Festival de cine de Middleburg – y ambos provienen de directoras.

El emotivo drama de Chloé Zhao”Hamnet» y el conmovedor deleite del público de Hikari «Familia de alquiler» ganó el premio del público en el festival con sede en Virginia, que celebró su decimotercera edición este fin de semana. «El ciclo del amor», de Orlando von Einsiedel, sobre el viaje romántico de un artista callejero de Delhi, se llevó a casa el premio al mejor documental, mientras que «El ciclo del amor», de Kaouther Ben Hania, cargado de emociones, «La voz de Hind Rajab”ganó por largometraje internacional.

“Hamnet”, que se proyectó el sábado por la noche como la selección central del festival, continúa siendo una de las favoritas del público luego de sus premios del público en los festivales de cine de Toronto y Mill Valley. “Rental Family” cerró Middleburg, con la presencia del guionista y director Hikari para la proyección.

El Festival de Cine de Middleburg se ha ganado la reputación de ser un referente en la temporada de premios. Con la excepción del ganador del público de 2022, “Devotion”, todos los ganadores del premio principal del festival han recibido al menos una nominación al Premio de la Academia. Los homenajeados anteriores incluyen “Cónclave” y “5 de septiembre” (2023), “American Fiction” (2023), “Belfast” (2021), “Minari” (2020) y “Green Book” (2018).

Durante el fin de semana de cuatro días, el festival presentó varios homenajes y honores especiales. La directora de casting Nina Gold recibió el premio inaugural de reparto y casting por su trabajo en “Jay Kelly”, así como por “Hamnet”, que también le valió a Zhao el premio al director visionario. Colin Farrell fue honrado con el Premio al Actor Destacado luego de la proyección del thriller de Edward Berger «Ballad of a Small Player», mientras que Rose Byrne recibió el Premio Agnès Varda Trailblazing Film Artist por su actuación en el estreno de Mary Bronstein en A24 «If I Had Legs, I’d Kick You».

El cineasta Jon M. Chu y sus colaboradores de toda la vida, la directora de fotografía Alice Brooks y el editor Myron Kerstein, también fueron honrados con la cuarta entrega anual Variedad Premio Colaboradores Creativos.

«El festival de este año ha sido uno de los más inspiradores hasta ahora», dijo la fundadora y presidenta de la junta directiva de MFF, Sheila Johnson. «Agradecemos profundamente a los cineastas y estudios que compartieron su extraordinario trabajo con nosotros, y a nuestro público, patrocinadores y voluntarios cuyo entusiasmo y apoyo continúan haciendo de Middleburg una comunidad tan especial para el cine».

Después de cada proyección, los asistentes al festival votaron por sus películas favoritas. La programación de este año contó con 48 títulos, que abarcan contendientes de la temporada de premios, documentales que invitan a la reflexión y largometrajes internacionales aclamados.