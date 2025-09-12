‘Hamnet’ y ‘Jay Kelly’ para proyectar en 2025 Austin Film Festival

Festival de cine de Austin ha anunciado la segunda ola de proyecciones que se estrenará durante la alineación del festival de este año. El festival se realizará del 23 de octubre al 30 de octubre.

Los estrenos de Texas recientemente agregados incluirán «Chloé Zhao»Hamnet«Protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal,» Jay Kelly «de Noah Baumbach, protagonizada por George Clooney y Adam Sandler,» No otra opción «de Park Chan-Wook, y el estreno estadounidense de» Sacrificios «.

Los estrenos mundiales de este año son «Bite to Bite» de Kelly Kipscomb, Jared Bonner y «Pickleheads» de Josh Flanagan, siguiendo el mundo del pickleball, «Armadillo Man: The Trips de Jim Franklin», el bio documental corto sobre un artista de carteles de concierto que ayudó a crear el Venue de la música de Austin, Armadillo World Sarquarters «.

El festival también se estrenará «Selle Out», un drama sobre un novelista con dificultades de Nick y Josh Holden, «no With Hope», una historia real sobre cuatro amigos varados en el mar y «La gripe del martes», un drama criminal centrado en un jugador en recuperación.

Viernes 12 de septiembre

‘Paranorman’ regresa a los cines con lanzamiento remasterizado y un nuevo estreno de cortometraje

Las entradas para el relanzamiento teatral de Laika de «Paranorman» este octubre ya están a la venta.

La animación volverá a los cines en formatos 3D y 2D recientemente remasterizados como parte de la celebración del 20 aniversario de un año del estudio. El nuevo cortometraje animado de CG del estudio, «Paranorman: The Thifrifting», dirigido por el diseñador de personajes principal de Laika, Thibault Leclercq y escrito por Chris Butler, se mostrará junto con la película. ​​

The Breve presenta el trabajo de voz de la estrella de «Stranger Things» Finn Wolfhard y Anna Kendrick, repitiendo su papel de la hermana mayor de Norman, Courtney Babcock. El remasterizado «Paranorman» también se lanzará a nivel mundial en asociación con la lanzamiento de Trafalgar en mercados internacionales, estrenando el 23 de octubre y Fathom Entertainment en los Estados Unidos el 25 de octubre.

Los boletos se pueden comprar en Paranorman.com.



Martes 9 de septiembre

Película de comedia de ‘broma senior’ ambientada en Tubi con Noah Toth, Anna Benuzzi, Gray Fagan y Lonnie Marts

«Prank senior», una película de comedia impulsada por el influencia sobre un truco de graduación que salió mal, se estrenará en Tubi el 14 de septiembre.

La película está protagonizada por Noah Toth («It termina»), Anna Benuzzi («Hacks») y los comediantes de Tiktok Gray Fagan y Lonnie Marts. Se unen un conjunto que incluye a Grace Reiter, Joe Chrest, Cameron Cowperthwaite, Jack Martin, Carrington, Chase Keith, Mitsy Sanderson y Misha Sattar.

Sus productores han denominado «Prank senior», una «comedia de secundaria para la generación digital», y están depositando en los 26 millones de seguidores de Tiktok combinados del elenco para impulsar el compromiso con la película.

El Templo de las Artes para proporcionar asientos de cortesía a los servicios de High Holy Days



El Templo de las Artes ofrece a los miembros del gremio asientos complementarios a los servicios de High Holy Days, que se extienden del 13 de septiembre al 2 de octubre, en Hollywood, California.

El artista ruso Andrei Kozlov, el abogado de derechos civiles Leo Terrell y el profesor de la UCLA, Dr. Judea Pearl, se encuentran entre los oradores que asistirán.

Cofundado por el rabino Baron, el Templo de las Artes fue creado para proporcionar una experiencia judía profunda e incorporar el patrimonio cultural. El rabino Baron lidera los servicios con Cantor Nathan Lam y Cantor Ilysia Pierce.

Los servicios incluyen un coro dirigido por la directora musical Sharon Farber, lecturas y presentaciones especiales de personalidades de los medios, actores, maestros en funciones y otros profesionales de la industria.

Los miembros del gremio pueden solicitar dos boletos por persona contactando a Richard en el templo al (323) 658-9100 y proporcionando fotocopias de su tarjeta de gremio. Los miembros también pueden enviar una solicitud por correo electrónico con una fotocopia de su tarjeta del gremio a richard@templeofthearts.org.

El Templo de las Artes también transmitirá los servicios de High Holy Day. La información se puede encontrar en el sitio web del Templo en bhtota.org.

Soho International Film Festival sets «After All» como cine nocturno de apertura

El Festival Internacional de Cine de Soho (SIFFNYC) abrirá con el estreno mundial de «Después de todo,« Protagonizada por Erika Christensen y Penélope Ann Miller. La 16ª edición del festival tendrá lugar del 7 de octubre al 13 de octubre en Regal Union Square.

«Nuestra película de inauguración es una historia que resuena a través de las generaciones: establece el tono para un programa que es profundamente personal y universalmente humano», dijo Sibyl Reymundo-Santiago, director ejecutivo y jefe de programación de SIFFNYC.

Additional world premieres at this year’s festival will include “Flower of the Dawn,” an animated feature starring Mel Brooks and Jane Lynch, “A Farewell to Youth” in the World Features category, “Books” by Micah Khan, “Sanctuary,” a documentary highlighting LGBTQIA+ individuals in faith systems, “Clementine,” a short film directed by Mike Doyle, and “Under the Northern Skies,” directed by Timo Puustinen.

El Festival Internacional de Cine de Soho de 2025 exhibirá más de 130 películas, junto con más de 115 estrenos.

Lynx Capital se asocia con la teoría del Caos para Film Slate, comienza con ‘Don’t Look Inside’.

La compañía de financiamiento de películas Lynx Capital se ha asociado con Mike Le Han y la compañía de producción de Brandon Franco Chaos Theory, estableciendo una línea de crédito de $ 250 millones para financiar la próxima lista de películas del Chaos en los próximos cinco años.

La película inaugural de la asociación será «Don’t Look Inside Inside» de Le Han, una película de terror psicológica protagonizada por Rachel Nichols, Britt Robertson, Missi Pyle, Nelson Lee y Bruce Davison. Le Han y Franco están produciendo la película, mientras que Misha Henriksen y Greg Weinberg de Lynx Capital y Greg Weinberg sirven como productores ejecutivos.

«Don’t Look Inside» está programado para comenzar la producción en Minnesota este otoño y un póster teaser ya se ha revelado.

Lunes 8 de septiembre

Brat Pack Classic «St. Elmo’s Fire» programado para la repetición del 40 aniversario

Para celebrar su 40 aniversario, «St. Elmo’s Fire» regresará a los cines exclusivamente durante una semana a partir del 17 de octubre en una versión restaurada 4K de Sony.

«St. Elmo’s Fire» sigue la historia de un grupo de amigos en los años posteriores a su graduación de la Universidad de Georgetown. A medida que comienzan a enfrentar la realidad de sus carreras y compromisos de relaciones, traicionan y se salvan mientras intentan encontrar un lugar en el mundo real.

«St. Elmo’s Fire» está protagonizada por Demi Moore, Rob Lowe, Emilio Estévez, Andrew McCarthy, Judd Nelson, Ally Sheedy y Mare Winningham. La película fue dirigida por Joel Schumacher y coescrita por Carl Kurlander.