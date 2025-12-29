Hamnet y El testamento de Ann Lee se unen a Talking Pictures de Palm Springs

​El grupo mundial de lujo Kering proyectará “Hamnet” y “The Testament of Ann Lee” en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs como parte de su programa Talking Pictures el sábado.

Para celebrar el décimo aniversario de su iniciativa Women In Motion, a las dos proyecciones les seguirán preguntas y respuestas con la directora de “Hamnet”, Chloé Zhao, y Amanda Seyfried y Mona Fastvold de “The Testament of Ann Lee”. VariedadAngelique Jackson moderará.

​Women In Motion, que Kering lanzó en 2015 en el Festival de Cine de Cannes, rinde homenaje a las mujeres en el cine y en todas las artes, tanto delante como detrás de la cámara. El programa reconoce a figuras influyentes al tiempo que apoya el talento emergente y fomenta un diálogo significativo en torno a la representación en la cultura.

​Kering es también el patrocinador principal de los Palm Springs International Film Awards, que se celebrarán el mismo día. Los homenajeados incluyen a Rose Byrne (Premio a la Actuación Revelación), Timothée Chalamet (Premio Spotlight, Actor), Leonardo DiCaprio (Premio Desert Palm Achievement Award, Actor), Ethan Hawke (Premio a la Trayectoria), Kate Hudson (Premio Icon, Actriz), Michael B. Jordan (Premio Icon, Actor), Adam Sandler (Premio del Presidente) y Seyfried (Premio Desert Palm Achievement, Actriz).

​Los premios también reconocerán a “Frankenstein” con el Premio Visionario en honor al director Guillermo del Toro y los actores Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth; “Hamnet” con el Premio Vanguard en honor al director Zhao y los actores Jessie Buckley y Paul Mescal y “Sentimental Value” con el Premio Estrella Internacional en honor a los miembros del elenco Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning.