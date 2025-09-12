«Hamnet», «Wake Up Dead Man» y más

La carrera de los Oscar permanece abierta este año, y también la pregunta de qué película reclamará el Premio al People’s Choice del Festival Internacional de Cine de Toronto.

Desde que la Academia amplió el campo Mejor Película en 2009, los ganadores del Premio de la Audiencia TIFF se han convertido en barómetros de Oscar confiables. Películas como «Green Book» (2018) y «Nomadland» (2020) reclamaron el primer premio, mientras que otros como «The Fabelmans» (2022) todavía se consideraron mucho en la temporada de premios. Solo un ganador, «¿A dónde vamos ahora?» (2011), no pudo asegurar un nom a la Mejor Película. Todos los demás ganadores han reclamado al menos un Oscar. El ganador del año pasado, «The Life of Chuck», que Neon retrasó a 2025, enfrenta una batalla cuesta arriba este año para mantener esa racha dada su fecha de lanzamiento de junio, pero podría aparecer en un guión adaptado (si tenemos suerte).

Chloé Zhao’s «Hamnet«Irrumpió en Toronto después de un entusiasmo debut del telururo como la elección más tradicional. Los críticos han elogiado las actuaciones indelebles de Jessie Buckley y Paul Mescal como Agnes y William Shakespeare, junto con un giro de Jacobi Jupe como la carácter titular. Se agregaron proyecciones basadas en la demanda, que siempre es un indicador positivo para la contención de premios.

Varios otros contendientes se están posicionando para el principal premio de TIFF.

La drama romántica de David Freyne «Eternity» ofrece una energía por excelencia que complace a la multitud, anclada por Miles Teller, Elizabeth Olsen y la ganadora del Oscar Da’vine Joy Randolph («The Holtavers»), que ordena cada escena. Producido por Tim White y Trevor White, el dúo nominado al Oscar detrás de «King Richard» (2021), esta versión A24 tiene potencial durmiente. La recepción teatral fuerte podría abrir un camino a una nominación original al guión.

La estrella Daniel Craig y el director Rian Johnson regresaron con «Despertar hombre muerto: A Knives Out Mystery «a aplausos estridentes, apoyados por un elenco de un conjunto que incluye a los destacados Josh O’Connor y Glenn Close. Las dos películas anteriores de» Knives Out «se estrenaron en TIFF, con» Glass Cebon «(2022) colocando en los tres primeros antes de aterrizar un Nom. El Nom. Netflix Push seguramente ayudará.

Channing Tatum ha generado algunas de las críticas más fuertes de su carrera para el «Roofman» de Derek Cianfrance, que mantiene un sólido 84% en Rotten Tomatoes. La película podría generar impulso de premios para Tatum y la coprotagonista Kirsten Dunst, con Paramount Pictures planeando una campaña concentrada.

El ganador del Oscar Brendan Fraser («The Whale») regresa con el drama de Tokio «Rental Family» del escritor y director Hikari. El drama de Searchlight se hace eco de los ex ganadores de la audiencia de TIFF como «Belfast» (2021), «Green Book» (2018) y «Whale Rider» (2002), y podrían obtener suficientes lágrimas para que los espectadores voten por ello.

Sydney Sweeney muestra un rango dramático impresionante en «Christy», la verdadera historia del boxeador Christy Martin, que se hace eco de un ex subcampeón de Tiff People’s Choice «I, Tonya» (2017). Sin embargo, con un puntaje Rotten Tomatoes del 61%, este lanzamiento de Black Bear Pictures parece ser un escenario Sweeney o Bust para la consideración del Oscar.

No todas las películas contendientes llevan capital «yo», importancia, al menos cuando se trata de la carrera de los Oscar.

Con las tensiones globales en alto, el público de TIFF parecía especialmente receptivo a las películas que adoptaban la ligereza y el escapismo. El debut como director de Aziz Ansari «Good Fortune» y el documental de Colin Hanks «John Candy: I ​​Like Me» equilibran el humor con corazón, mientras que «Hedda» de Nia Dacosta obtuvo elogios, que también llegó con la coprotagonista Nina Hoss obteniendo el premio a la actuación en los premios tributo.

El drama histórico de James Vanderbilt «Nuremberg», con el ganador del Oscar Russell Crowe («Gladiator») y la estrella de Breakout Leo Woodall, ganó una rara ovación de pie de cuatro minutos en TIFF, notable en un festival que generalmente no genera las ovaciones que acompañan a Cannes o Venecia.

Históricamente, TIFF abraza películas en idioma no inglés, con los primeros tres finalistas a lo largo de los años, incluidos «Emilia Pérez» (2024), «The Boy and the Heron» (2023) y «Parasite» (2019), que obtuvieron noms y victorias históricas. «No otra opción» de Park Chan-Wook, que cerró los premios Tiff Tribute con un honor por la estrella Lee Byung-hun, podría sorprender con un final entre los tres primeros, como mínimo. La comedia oscura de Corea del Sur ha generado fuerte boca a boca y podría lograr una gran victoria.

Fuera de «No otra elección», Neon ha colocado varios de sus otros títulos no ingleses como posibles contendientes: el thriller brasileño de Kleber Mendonça Filho «The Secret Agent» con Wagner Moura, el «valor sentimental» de Joachim Trier con Renate Reinsve y Stellan Skarsgård, y el drama español de Oliver Laxe «Sirāt» «» «. Cualquiera de ellos podría aparecer, pero no estoy seguro de si se proyectaron lo suficiente como para colocarse.

Uno de los títulos de adquisición más bulliciosos del festival, «The Testament of Ann Lee», presenta a Amanda Seyfried como la líder fundadora de la secta religiosa Shaker. Dirigida por Mona Fastvold y coescrita con Brady Corbet (recién salido de «The Brutalist»), una victoria de TIFF podría sellar guerras de ofertas entre los distribuidores que miran una campaña de Oscar.

«The Christophers» de Steven Soderbergh, protagonizada por Ian McKellen, Jessica Gunning y Michaela Coel, permanece sin distribución, aunque «The Life of Chuck» demostró que eso no impedirá una victoria de TIFF, ya que Neon lo adquirió después del festival.

«Frankenstein» de Guillermo del Toro generó el festival de festival el lunes por la noche, pero su contenido de gore pesado, comparable al ganador anterior «Eastern Promises» (2007), hace que el vehículo Oscar Isaac y Jacob Elordi sea un tiro largo, pero aún posible.

El drama de supervivencia de Apple Original Films «The Lost Bus» de Paul Greengrass y encabezado por Matthew McConaughey y America Ferrera, mantuvo al público nervioso con su historia de un autobús que transportaba a los niños y su maestro escapando del Fire Camp Fire en el paraíso, California.

«The Smashing Machine» de Benny Safdie, que salió de su victoria de Silver Lion para dirigir, recibió una recepción entusiasta con los miembros del elenco Dwayne Johnson y Emily Blunt que asistieron junto a los verdaderos luchadores de MMA. Queda por ver si esta película biográfica A24 puede avanzar con el público convencional (y los votantes).

El público de TIFF históricamente favorece las películas que equilibran la accesibilidad con gravitas. Mientras que «Hamnet» verifica la mayor cantidad de casillas, «Wake Up Dead Man» y «Rental Family» se asemejan al tipo de historias convencionales y desvalidas que Toronto ha adoptado previamente. Si la adaptación literaria de Zhao representa la elección segura, los sinceros dramas de Johnson o Hikari podrían entregar el malestar impulsado por la multitud.

El domingo, escucharemos lo que eligió la gente.

Las predicciones oficiales del premio de audiencia TIFF están a continuación.

Jessie Buckley interpreta a Agnes y Paul Mescal como William Shakespeare en «Hamnet» de Chloé Zhao.

Agata grzybowska

Premio a la audiencia TIFF Top 10 TIFF