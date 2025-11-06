Hamnet gana el premio del público en el London Film Fest, la mayor asistencia hasta la fecha

“Hamnet” ganó el premio del público a la mejor película en Festival de Cine de Londres en medio de su mayor asistencia hasta la fecha, el BFI anunciado el jueves.

El conmovedor drama de Chloé Zhao estuvo en la gala del alcalde de Londres el 11 de octubre y fue presentado por el director y las estrellas. Pablo Mescal y Jessie Buckley, y el productor Steven Spielberg. El premio del público marca el último honor para el drama sobre la vida personal de William Shakespeare y la realización de «Hamlet», que ha sido considerado como un importante candidato a los premios.

Mientras tanto, el premio del público al mejor descubrimiento británico es para el documental de Yemi Bamiro “Black Is Beautiful: The Kwame Brathwaite Story”. La película, “un conmovedor tributo al fotógrafo olvidado, luchador por la libertad y activista que ayudó a popularizar el movimiento transformador ‘Black Is Beautiful’”, según su sinopsis, se estrenó mundialmente en el festival el 9 de octubre.

El público que asistió al festival en persona y asistió a las proyecciones en todo el Reino Unido pudo votar por los premios, y el BFI registró sus cifras de audiencia más altas este año. En sus 12 días de proyecciones en Londres y en todo el Reino Unido, así como en LFF for Free y eventos en foros de la industria, el festival llegó a 235.853 personas.

La ocupación en las proyecciones presenciales, tanto gratuitas como de pago, también aumentó al 94%, frente al 92% del año pasado, y el 47% de las entradas fueron reservadas por asistentes por primera vez. El festival acogió a más de 1000 cineastas internacionales y del Reino Unido, artistas de XR, creativos de series y sus equipos que presentaron su trabajo y el foro de la industria dio la bienvenida a más de 3400 delegados.

«Nuestro mayor agradecimiento va a los artistas que generosamente compartieron con nosotros sus visiones únicas del mundo este año», dijo la directora del festival, Kristy Matheson, en un comunicado. “A través de proyecciones, charlas, exhibiciones y experiencias inmersivas, fue un placer ver a la industria y al público interactuar entre sí y con este programa, demostrando una vez más la alegría y el consuelo que todos encontramos en la cultura cinematográfica”.

El Festival de Cine de Londres del próximo año se llevará a cabo del 7 al 18 de octubre de 2026.