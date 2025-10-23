‘Hamnet’ gana a lo grande en el Festival Internacional de Cine de San Diego

Chloé Zhao”Hamnet”fue el gran ganador en el Festival Internacional de Cine de San Diegoganando tanto la mejor Película de Gala (premio del jurado) como el Premio de Gala del Público. El documental «Matter of Time», protagonizado por Eddie Vedder, que combina actuaciones en conciertos con una mirada íntima a la lucha para curar una rara enfermedad infantil, obtuvo el Premio al Director Artístico.



“Hamnet”, adaptada de la novela de Maggie O’Farrell, está protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal como Agnes y William Shakespeare en un drama que captura el dolor y el amor duradero que inspiraron una de las obras más importantes de la literatura.



Otros ganadores del festival, que se celebró del 15 al 19 de octubre, incluyen:

Mejor Película: “Union”, Irlanda



Premio al Director Artístico: “Cuestión de Tiempo”



Mejor Documental: “Destacado: La historia de Ben Kjar”



Mejor Película Internacional: “Hello Mother”, Mongolia



Mejor reparto: “Fantasy Life”



Mejor Comedia: “Para peor”



Mejor serie de películas femeninas: “The Fisherman”, Ghana



Mejor pista de cortometrajes: “Charmingly Short”



Mejor Cortometraje Documental: “El discurso inaugural”



Mejor Narrativa Corta: “Sally, consigue las patatas”



Mejor Cortometraje Internacional: “Kong Kong”



Mejor animación: “Forevergreen”



Mejor película estudiantil: “Echoes of the Wild”

Largometraje elegido por el público: “Obraz”, Montenegro. Film también representa a Montenegro en la carrera internacional por el Oscar a largometrajes.



Documental elegido por el público: “Destacado: Ben Kjar” y “A Quiet Love”



Cortometraje elegido por el público: “Rise”



«Estamos muy orgullosos de honrar a un grupo de cineastas tan diverso y emocionante», dijo Tonya Mantooth, directora ejecutiva y directora artística del Festival Internacional de Cine de San Diego, en un comunicado. “Desde actuaciones potentes hasta nuevas voces emergentes, el programa de este año nos recordó el poder del cine para conmovernos y unirnos”.