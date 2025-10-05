





Riz Ahmed, el buen actor y músico británico, es impresionante como Aldea En la audaz y vívida adaptación de Aneil Karia de Hamlet, una de las mayores tragedias de Shakespeare. La película, una película británica en inglés e hindi/punjabi, con un equipo significativamente del sur de Asia/diáspora: Riz Ahmed, Art Malik como el tío Claudius, Sheba Chaddha como su madre Gertrude y la directora Aneil Karia, estaban en la sección de la pieza central en el reciente Festival Internacional de Cine Internacional de Toronto. También fue en el Telluride Film Festival, y estará en el BFI London Film Festival del 8 al 19 de octubre. Por supuesto, la amada obra tiene una larga historia de adaptaciones cinematográficas, entre mi más favorita de ser la aldea de Grigori Kozintsev en ruso (b/w, 1964), y la brillante adaptación de Vishal Bhardwaj, con Shahid Kapoor, Irrfan Khan, Tabu y Kay Kay Menon, ambientada en Kashmir, con un guión de Basharat Peer y Vishal Bhan Bhhan Bhhan y Vishwal Bhatwal Bhathem, ambientado en Kashmir, con un guión de Bashaat Peer y Vishwal Bhan Bhhan y Vishwal Bháward Bháward Bhájar, ambientado en Kashma, con un guión de Bashaat Peer y Vishwal Bhanwal Bhewal Bhatwal Bhes en 2014.

La historia es bien conocida por muchos de escuela Días: el padre de Hamlet ha fallecido; Su madre Gertrude se está casando con su tío Claudio en una prisa indecorosa. Hamlet está herido e indignado, y después de que su padre aparece como un fantasma (Avijit Dutt) y le dice que Claudio lo asesinó, está más enfurecido. Él organiza una obra que deja en claro a Claudio que Hamlet sabe que es el culpable. Existe el famoso soliloquio, «ser o no ser …» y su amante Ofelia, y por el clímax, el recuento del cuerpo es muy, muy alto.

Aneil Karia, quien anteriormente dirigió el Surge de la función y el acento ganador del Oscar el largo adiós (el Oscar fue compartido con Riz Ahmed, quien coescribió y actuó en él), hace un movimiento audaz al establecer a Hamlet en la comunidad del sur de Asia del Sur de Londres. Entonces tienes una película de eructos que cambia las expectativas, con Hamlet en un Kurta; Está bailando en un Shaadi (la amante de Gori Mem de Hamlet, Ophelia, interpretada por Morfydd Clark, usa Mehendi en sus manos); Su madre Shaba Chaddha le habla en Punjabi, pero él responde en inglés de Shakespeare, y alguien dice: «Mi señor, él desea hablar contigo». También se recuerda a Romeo+ Juliet de Baz Luhrmann, que arroja los libros de reglas y palpitaciones con música y contemporaneidad.

La dirección de Karia está más interesada en cómo el príncipe danés, un tipo decente, se desencadena mientras intenta hacer frente a las traiciones descaradas de su propia familia y en los matices psicológicos de la tragedia. El guionista es Michael Lesslie (aunque el director Aneil Karia, en una entrevista también ha acreditado a Riz Ahmed por el guión). No hay Rosencrantz y Guildenstern, y ni horatio.

Y al establecerlo en el tiempo contemporáneo y en una comunidad del sur de Asia, trae nuevas dimensiones: Elsinore Castle ahora es Elsinore Estates, y el tío Claudio, furioso que Hamlet lo ha atrapado, pone sus matones para terminar con el príncipe. Desde uno de los matones, Hamlet se entera de que su magnate inmobiliario ha expulsado a los viejos retenedores, incluido el matón, que ahora vive en una de esas carpas que usan las personas sin hogar, sin embargo, ahorra la vida de Hamlet, comentando sobre el estado de la economía, el surgimiento de los asiáticos británicos y la compasión. Además, establecerlo en la comunidad del sur de Asia le permite a Karia traer una energía cinética y capas culturales: la obra Hamlet Stages se transforma en un baile en un Shaadi, un elemento básico de la boda asiático indio/británico hoy, en un impresionante Bollywood-Me Modern Dance Modern coreografiado por Akram Khan, Top Brit Asian Choreographer-Dancer.

Riz Ahmed crea un retrato psicológico astuto y finamente calibrado del príncipe danés que se está desmoronando, con complejidad emocional. Art Malik es bueno como el elegante Claudio, y estábamos encantados de ver a Sheeba Chaddha en esta película tan Gertrude, Strong como siempre.

El director de fotografía Stuart Bentley es bueno, y Karia y él maravillosamente organizan el soliloquio de «ser o no ser», ya que Hamlet está acelerando peligrosamente en un automóvil por la noche: nos preocupa que un choque fatal pueda hacer que la respuesta sea redundante. La edición, la música y el sonido lo mantienen fascinante. Tanto Riz Ahmed como Michael Lesslie son productores de la película, junto con James Wilson, Allie Moore y Tommy Oliver, y las compañías de producción son Films, producciones de narradores de narradores y películas de JW. Una adición fuerte y bienvenida a las adaptaciones de Shakespeare.

