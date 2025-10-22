Hamish Daud revela el verdadero carácter de Raisa, ¡muy diferente de lo que ve en las redes sociales!

Jacarta – Noticias impactantes provienen de parejas de celebridades famosas, raisa adriana y Hamish Daudque actualmente se ve afectada por problemas de ruptura matrimonial. La cuestión de su divorcio surgió después de que una de las publicaciones de los internautas afirmara haber recibido información confiable sobre la demanda de divorcio presentada por Raisa contra su marido. En poco tiempo, esta noticia se convirtió en un tema de conversación candente en varias plataformas de redes sociales.

Lea también: Hay muchos rumores sobre el divorcio de Raisa-Hamish Daud, aparentemente fue filtrado por una fuente



El público sospecha cada vez más porque la pareja, que se caracteriza por ser armoniosa, hace tiempo que no se ve subiendo fotos juntos en las redes sociales. ¡Vamos, desplázate más!

De hecho, el retrato de la celebración de su aniversario de bodas que se subió previamente a la cuenta de Instagram de Hamish ahora ha desaparecido. Esto plantea una gran interrogante entre los fans: si la familia de la pareja que se casó en 2017 está realmente al límite.

Lea también: Las fotos de aniversario desaparecen de Instagram, surge la cuestión del divorcio entre Raisa y Hamish Daud



Curiosamente, mucho antes de que surgiera la cuestión del divorcio, Hamish Daud reveló otro lado de su esposa que rara vez era conocido por el público. Hamish habló abiertamente sobre la verdadera naturaleza de Raisa detrás de la figura glamorosa y segura que a menudo se ve en el escenario.

«Yaya es muy sencillo, muy orientado a la familia sundanesa, muy religioso, con los pies en la tierra, tal vez porque es un cantante de primer nivel», dijo Hamish Daud, citando un vídeo de TS Media en YouTube, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Lea también: Emocionado por los rumores de divorcio, Hamish Daud: Ningún matrimonio es fácil



Además, Hamish dijo que Raisa tiene una personalidad diferente a su imagen pública. Aunque es conocido por ser carismático en el escenario, resulta que el cantante de «Most Beautiful Ex» es en realidad una persona tímida e introvertida.

«Pero no es realmente ella, tal vez mucha gente no sabe que es introvertida, es muy extraño. Cuando se sienta a la mesa del comedor con, digamos, cinco personas, definitivamente está callada. Definitivamente está mirando la comida y no sabe qué decir, está tan callada, en realidad es una chica muy tímida», explicó Hamish.

Excepcionalmente, Hamish también agregó que su esposa era en realidad más expresiva frente a la audiencia del concierto en comparación con él.

«Pero si está delante de 50.000 personas, a menudo se confía más delante de 50.000 personas que conmigo», añadió.