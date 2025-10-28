¿Hamish Daud Omdo? Revelada la razón por la que Raisa quiso casarse pero terminó divorciándose

Jacarta – Una noticia impactante proviene de una pareja de celebridades que desde hace mucho tiempo se sabe que es armoniosa. raisa Y Hamish Daud. La cantante de voz melodiosa presentó oficialmente una demanda de divorcio contra su marido, Hamish Daud, ante el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el miércoles 22 de octubre de 2025. Esta información ha sido confirmada directamente por el tribunal al equipo de medios.

Lea también: ¿De la canción a la realidad? El motivo del divorcio de Raisa es similar a la letra de ‘After Here’



Según información oficial, el caso presentado por Raisa es una demanda de divorcio, lo que significa que ella es la demandante contra Hamish. La demanda fue registrada en el sistema judicial el 22 de octubre de 2025. S¡Vamos, desplázate más!

Esta noticia de repente se convirtió en el centro de atención del público, considerando que esta pareja es conocida como un símbolo de armonía doméstica entre las celebridades indonesias.

Lea también: Raisa admite que su relación con Hamish Daud sigue siendo buena tras decidir divorciarse



En medio del ajetreado tema del divorcio, el público vuelve a resaltar la antigua declaración de Raisa que hizo hace varios años sobre la razón por la que aceptó la propuesta de Hamish. En un podcast con Vidi Aldiano en 2020, Raisa expresó una vez su opinión sobre la figura de su marido.

«¿Qué te hizo finalmente decir que sí, Hamish? ¿Qué te hizo sentir que esta es la persona que es?» preguntó Vidi en ese momento, citado el martes 28 de octubre de 2025.

Lea también: Las esperanzas de Raisa y Hamish Daud tras el divorcio, ¿qué pasará con sus hijos?



Raisa respondió honestamente que una de las cosas que le gustaban de Hamish Daud era que no era omdo, es decir, simplemente hablaba. Hamish Daud es considerado amable y puede probar lo que dice.

«Lo que sí, siento que era como una persona que no es omdo (solo habla), así que ya sabes, Vid», dijo Raisa.

Explicó que desde el comienzo de su presentación, Hamish mostró su seriedad. Esto no es sólo una dulce promesa, sino que se demuestra con acciones directas.

«Entonces él dijo: «Está bien, básicamente me gustas y quiero que este sea mi objetivo final», agregó Raisa.

Esta declaración muestra que Hamish no sólo hizo promesas, sino que también demostró sus acciones.

Esta pareja luego se casó en 2017 y fue bendecida con una hija llamada Zalina que nació en 2019. Sin embargo, después de ocho años de construir un hogar, Raisa finalmente decidió separarse.

Hasta ahora, ni Raisa ni Hamish han dado una explicación sobre los motivos de su divorcio. Sin embargo, ambos acordaron mantener una buena relación por el bien de la felicidad de su hija.