Hamish Daud admite que a menudo tiene percepciones diferentes, eche un vistazo a la personalidad de Raisa según su zodíaco

Jacarta – Ya no surgen noticias del mundo del entretenimiento de Indonesia. Familiar raisa adriana y Hamish Daud Durante ocho años se rumoreó que había fracasado y de repente llamó la atención de los internautas.

En un podcast presentado por Luna Maya el 28 de junio de 2022, Hamish dijo que muchas de las personas más cercanas a él no creían que pudiera igualar a Raisa. Se considera que los dos, Raisa y Hamish, tienen muchas diferencias, tanto en antecedentes como en personalidad.

«Mucha gente (dice): ‘¿Cómo pueden ser ustedes dos? Son tan diferentes'». «No está mal, simplemente es diferente», dijo Hamish, citado por YouTube TS Media el jueves 23 de octubre de 2025.

Para este actor del signo zodiacal de Piscis, estas diferencias son realmente interesantes y únicas, dando varios colores a su relación. Por un lado, esto a menudo crea diferencias de percepción porque cada conversación siempre está «saborizada» con diferentes puntos de vista.

«Lo que él vio y lo que yo vi fueron percepciones diferentes. En inglés, los estudios semióticos, el punto de vista es muy diferente aunque vemos lo mismo pero la percepción es diferente», explicó.

Ciertamente, cada uno tiene un punto de vista diferente y eso es un desafío en un hogar para hacer sinergia entre dos cabezas en una. Zodíaco es la forma favorita de ‘evaluar’ la personalidad de alguien.

El cantante de la canción Usai Di Sini nació el 6 de junio de 1990, lo que significa su signo zodiacal. Géminis. Como dueña del zodíaco que tiene el elemento aire, aquí está el personaje de Raisa.

La personalidad de Raisa según el zodíaco

Citado de Seducir El jueves 23 de octubre de 2025, Géminis es conocido como una persona inteligente, comunicativa y llena de encanto. Tienen sed de estimulación intelectual y se adaptan fácilmente a diversas situaciones sociales.

Su habilidad para hablar y su agudo sentido del humor hacen que Géminis siempre robe la atención en cada oportunidad. No es sorprendente que muchos artistas y figuras creativas del mundo hayan nacido bajo este signo del zodíaco, desde Paul McCartney hasta Angelina Jolie.

Los Géminis también son conocidos como grandes narradores que pueden convertir conversaciones cotidianas en experiencias animadas y entretenidas. Su dualidad les facilita ver varios puntos de vista, lo que los hace flexibles, dinámicos y siempre interesantes para hablar.